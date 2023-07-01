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香港主權移交26周年 民進黨：中共高壓統治變本加厲

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
香港主權移交26周年，民進黨表示，中共高壓統治變本加厲。本報系資料照
香港主權移交26周年，民進黨表示，中共高壓統治變本加厲。本報系資料照

香港主權移交26周年，民進黨今天表示，三年前中共當局對香港施行「國安法」，不僅公然毀棄「中英聯合聲明」與「一國兩制，五十年不變」的對港承諾，並藉由「六四禁集會、七一禁遊行」，沒收港人的民主選舉，大肆逮捕民主人士，讓香港從「東方之珠」淪為國際憂慮、外資逃離、港人恐懼的噩夢之島。

民進黨指出，「國安法」施行的三年後，中共當局新修訂的「反間諜法」，將帶給香港更深的恐懼與壓迫。中共對港高壓統治變本加厲，在在證明中共的威權心態與普世價值徹底違背。民進黨呼籲，中共應立刻停止繼續倒行逆施的治港行為，應誠心回應國際關切及港人訴求，還給香港原有的榮光與自由。

民進黨表示，現今的香港「六四禁集會、七一禁遊行」，不僅讓世人再次看清極權政府所謂承諾毫無誠信，更凸顯中共當局的治理思維，與當今普世價值完全背道而馳。

民進黨指出，今年的七月一日，也是中國「反間諜法」修訂擴大入罪的生效日，不僅外國人在香港及中國的人身安全充滿憂慮，近期還有媒體報導有「台灣人黑名單」，更讓台灣人在與港交流中平添風險。

民進黨表示，根據陸委會資料，國人赴中的違常案例，今年來明顯增加，受害對象包括立法委員、學者專家、一般民眾等。民進黨指責，中共這樣的作為，並不會增加人民或國際社會對其認同，持續與世界民主的潮流逆向而行，只會讓中共自己拉近「與惡的距離」。

民進黨呼籲，中共與港府當局應迷途知返，停止對港人進行的威權壓迫，恢復履行「中英聯合聲明」的承諾，還給香港人高度的自治，以及民主自由的法制社會。民進黨將持續結合國際社會，對中共當局的獨裁濫權行為進行譴責，永遠站在民主自由的一方，與香港站在一起，捍衛追求民主自由的決心，且會更堅定守護民主自由的台灣。

中共 香港 民進黨 國安法

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