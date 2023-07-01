聽新聞
test
0:00 / 0:00

對台軍售 陸：美勿危害台海和平

聯合報／ 記者陳政錄林縉明／綜合報導
大陸外交部發言人毛寧。（美聯社）
大陸外交部發言人毛寧。（美聯社）

美國白宮宣布最新一波對台軍售，大陸外交部發言人毛寧昨天說，中方堅決反對美台軍事聯繫和美國對台出售武器的立場是一貫明確，美方應停止危害台海和平穩定。大陸國防部前天也就美台軍事合作表態，稱解放軍有能力有信心堅決粉碎「台獨」分裂和外來干涉圖謀。

毛寧表示，美方應恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報的規定，停止向台灣出售武器，停止製造新的台海局勢緊張因素，停止危害台海和平穩定。

大陸國防部發言人張曉剛六月廿九日在例行記者會上也回應稱，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係最重大的問題，也是最突出的風險」。

他強調：「怎麼解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外部勢力插手干涉。潮流不可逆、玩火必將自焚。中國人民解放軍有能力有信心捍衛國家主權和領土完整，堅決粉碎『台獨』分裂和外來干涉圖謀」。

我國防部表示，昨天偵獲中共殲十、殲十一、殲十六、蘇愷三十、轟六等各型機計廿四架次，其中十一架次逾越中線；另共艦五艘配合執行聯合戰備警巡，國軍全程掌握共軍動態，嚴密監控應處。

國防部 台海 毛寧

延伸閱讀

接受美媒專訪 吳釗燮警示：中國機艦逼台恐意外引發戰事

美智庫：台灣很容易在90天內被大陸擊敗

美對台軍售 陸外交部：停止製造台海局勢新緊張因素

國防部：1架次共機侵擾西南空域

相關新聞

對台軍售 陸：美勿危害台海和平

美國白宮宣布最新一波對台軍售，大陸外交部發言人毛寧昨天說，中方堅決反對美台軍事聯繫和美國對台出售武器的立場是一貫明確，美...

年增132萬 中共黨員逾9800萬人

今天是中國共產黨成立一百零二周年，中共中央組織部昨天發布的「黨內統計公報」顯示，截至去年底，中共黨員總數為九八○四點一萬...

拜登第10度對台軍售 國台辦警告美國勿「越走越遠」

美國近日宣布對台4.4億美元的軍售案，包含30毫米高爆彈、穿甲彈及輪式車輛備用零件在內，也是美國總統拜登任內第10度對台...

美荷祭新管制措施 陸外交部：堅決反對美搞科技封鎖　

針對美國及荷蘭對中國大陸晶片製造商祭出新管制措施，進一步限制對中國大陸廠商銷售晶片製造設備。大陸外交部發言人毛寧30日回...

支持高標準建設雄安 習近平主持中共中央政治局會議

中共當局持續推進對「雄安新區」的建設。據新華社，中共中央政治局30日召開會議，審議《關於支持高標準高質量建設雄安新區若干...

大陸世界文化遺產監測工作難 官方報告：苦於經費無著

大陸近年來積極向聯合國教科文組織申請世界遺產，目前世界遺產名錄共有56項大陸的自然與文化遺產，不過官方直屬的研究機構近日...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦