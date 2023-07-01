對台軍售 陸：美勿危害台海和平

美國白宮宣布最新一波對台軍售，大陸外交部發言人毛寧昨天說，中方堅決反對美台軍事聯繫和美國對台出售武器的立場是一貫明確，美方應停止危害台海和平穩定。大陸國防部前天也就美台軍事合作表態，稱解放軍有能力有信心堅決粉碎「台獨」分裂和外來干涉圖謀。

毛寧表示，美方應恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報的規定，停止向台灣出售武器，停止製造新的台海局勢緊張因素，停止危害台海和平穩定。

大陸國防部發言人張曉剛六月廿九日在例行記者會上也回應稱，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係最重大的問題，也是最突出的風險」。

他強調：「怎麼解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外部勢力插手干涉。潮流不可逆、玩火必將自焚。中國人民解放軍有能力有信心捍衛國家主權和領土完整，堅決粉碎『台獨』分裂和外來干涉圖謀」。

我國防部表示，昨天偵獲中共殲十、殲十一、殲十六、蘇愷三十、轟六等各型機計廿四架次，其中十一架次逾越中線；另共艦五艘配合執行聯合戰備警巡，國軍全程掌握共軍動態，嚴密監控應處。