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年增132萬 中共黨員逾9800萬人

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導

今天是中國共產黨成立一百零二周年，中共中央組織部昨天發布的「黨內統計公報」顯示，截至去年底，中共黨員總數為九八○四點一萬名，較前年底增加一三二點九萬名。

新華社消息，就黨員結構來看，目前工人為六六四點九萬名，農漁牧二六○三點二萬名，企事業單位、社會組織管理人員一一二六點五萬名，黨政機關工作人員七七八點四萬名，此外還有學生、技術人員、退休人員等。

公開資料顯示，中共建政時有黨員四四八點八萬人，二○一二年有八五一二點七萬人，此後在二○一八年底首度突破九千萬人。不過相較於二○二一年淨增加三四三點四萬名黨員，去年僅淨增一三二點九萬名。同時，中共建政前入黨的黨員快速凋零，已不到十萬名，剩九萬六千多人。

中共 六四

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