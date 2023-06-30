國安法三周年 港府：慎防「反中亂港」分子反撲

適逢香港國安法三周年，及主權移交26周年（7月1日）前夕，港府6月30日發表聲明稱，雖然香港社會整體現已恢復穩定，但社會絕不可掉以輕心，務須時刻保持警覺，慎防「反中亂港」分子伺機反撲。港府發言人更指出，當前，不同的「軟對抗」行為仍繼續發生和散播，甚至煽動香港市民對中共中央和港府的仇恨。

據港府發布內容，香港特區政府發言人表示，維護國家安全是香港整體社會的責任，香港全體市民應當遵守香港國安法和香港特區有關維護國家安全的其他法律，同時增強憂患意識，堅持底線思維，以維護香港社會整體利益、確保香港長期繁榮穩定為己任。

港府發言人強調，香港特區是中華人民共和國不可分離的部分，維護國家主權、統一和領土完整，是包括香港同胞在內全中國人民的共同義務。國安法實施三年以來，港府切實秉持有法必依、違法必究的原則。

港府發言人還稱，雖然香港社會整體現已恢復穩定，但社會絕不可掉以輕心，務須時刻保持警覺，慎防「反中亂港」分子伺機反撲，破壞社會安寧，危害國家安全。

港府發言人說，當前，不同的「軟對抗」行為仍透過網路、媒體等管道繼續發生和散播，製造矛盾，甚至煽動香港市民對中共中央和香港特區政府的仇恨。有國家和外部勢力不時假借不同事件、場合和藉口，詆毀香港國安法，對盡責、忠誠和依法落實香港國安法的香港特區造謠抹黑和肆意攻擊，企圖破壞香港安定繁榮。

因此，港府發言人強調，香港會堅定不移全面準確實施香港國安法，並進一步健全特區維護國家安全的法律制度和執行機制，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。

在此之前，就美國國會參議院議員連署，批評港府利用國安法打壓民主派，呼籲釋放「蘋果日報」創辦人黎智英，英國國會也多次提及黎智英，促請英國政府出手營救，呼籲對大陸、香港官員進行制裁，大陸外交部駐港公署發言人30日回應說，正告美英反華政客，立即停止借香港國安法實施三周年進行政治操弄的卑劣行徑。

大陸外交部駐港公署發言人說，據近期民調，超過8成受訪香港市民認為國安法使香港的國安狀況「十分有改善」或「有改善」，據香港美國商會的調查顯示，逾7成會員對香港法治充滿信心。事實證明，香港國安法是守護香港的「定海神針」，是香港繁榮穩定的「保護神」。