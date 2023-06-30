支持高標準建設雄安　習近平主持中共中央政治局會議

中共當局持續推進對「雄安新區」的建設。據新華社，中共中央政治局30日召開會議，審議《關於支持高標準高質量建設雄安新區若干政策措施的意見》，由中共總書記習近平主持。會議指出，要結合現階段的實際需要，緊緊圍繞疏解人員利益關切，有針對性地採取支持措施。

會議重申，設立雄安新區，是以習近平為核心的中共中央，為疏解北京非首都功能、深入推進京津冀協同發展作出的一項重大決策部署，是「千年大計、國家大事」。

會議表示，當前，雄安新區工作重心已轉向高質量建設、高水準管理、高質量疏解發展並舉。

會議強調，要結合雄安新區現階段的實際需要，緊緊圍繞疏解人員利益關切，有針對性地採取支持措施。要堅持穩步有序、量力而行，持續推進標誌性疏解項目在雄安新區落地建設，積極探索和遵循城市建設發展規律，強化節約集約、綠色低碳，合理把握建設規模和節奏，創造「雄安質量」。

會議還提到，要堅持探索創新、先行先試，優化營商環境，加強科技創新，發展高端高新產業，加強前瞻設計等。要求把中共的領導，貫穿高標準高質量建設雄安新區全過程、各領域、各環節，要求河北省履行主體責任，雄安新區履行屬地責任，有關地方積極予以支持，中共中央和大陸國家機關有關部門要主動指導服務，推動雄安新區建設發展不斷取得新進展、邁上新台階。

據新華社，會議還研究了其他事項。

雄安新區是首個由中共中央、大陸國務院印發通知成立的大陸國家級新區，於2017年4月1日正式成立，被定位為北京市非首都功能疏解集中承載地，更是習近平口中的「千年大計、國家大事」，但後來建設進度不如預期。

去年中共二十大召開後，雄安新區屢傳復工消息，習近平更於上月10日，親率大陸國務院總理李強、中共中央辦公廳主任蔡奇、國務院副總理丁薛祥三名中共政治局常委一同視察雄安新區。習近平當時表示，實踐證明，中共中央關於建設雄安新區的重大決策是「完全正確的」，各方面工作是「扎實有效的」。