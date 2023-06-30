美今宣布對台軍售案 國防部：今上午11架共機逾越中線

美國國防安全合作署（DSCA）今天宣布新一波對台約新台幣138億元軍售 ，共軍今也派出共機、共艦侵擾。國防部今天中午指出，今天上午8時許，陸續偵獲中共殲10、殲11、殲16、蘇愷30、轟6等各型機計24架次，其中11架次逾越中線；另共艦5艘配合執行聯合戰備警巡，國軍全程掌握共軍動態，嚴密監控應處。

美國國防安全合作署今天發布聲明指出，美國國務院已批准向駐美代表處銷售兩批軍售案，其中一件價值3億3220萬美元（約新台幣138億元），包括30毫米高爆燃燒曳光彈、多功能彈藥及訓練彈等，另一件價值1億800萬美元，包括輪式車輛、武器及其他相關元件的備用與維修零件。

國防部今天中午指出，自今日上午8時許，陸續偵獲中共殲10、殲11、殲16、蘇愷30、轟6等各型機計24架次，其中11架次逾越中線；另共艦5艘配合執行聯合戰備警巡。國軍運用聯合情監偵手段，全程掌握共軍動態，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控應處。