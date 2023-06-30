華春瑩宣布：習近平以視頻方式出席7月4日上合峰會

大陸外交部發言人華春瑩上午宣布：應印度共和國總理莫迪邀請，國家主席習近平將於7月4日在北京以視頻方式出席上海合作組織成員國元首理事會第二十三次會議並發表重要講話。

印度外交部在5月30日即已對外表示，印度將在7月以線上方式主辦上海合作組織（SCO）峰會，並說包括俄羅斯、中國和巴基斯坦在內的所有成員的國家元首都被邀請。印度除了自己之外，邀請了中國、哈薩克、吉爾吉斯、巴基斯坦、俄羅斯、塔吉克和烏茲別克等七個其他成員國，而伊朗（已啟動加入程序）、白俄羅斯和蒙古已被邀請作為觀察員國。另按照上合組織的傳統，土庫曼將應邀作為峰會的客人。

不過印度上個月底宣布此一決定時，對於為什麼要以「虛擬形式」即線上方式舉行，印度外交部並沒有給出這個決定的任何理由。外界揣測，這是因為印度今年要主辦Ｇ20峰會，卻選擇在具有領土爭議的喀什米爾地區舉行，遭到抵制有關。

但當時相關知情人士表示，虛擬舉行會議的選擇一直都在討論之中，最終決定於宣布前一天做出。而知情人士稱，這一決定並非出於與上合組織成員國領導人日程安排相關的任何原因。印度知情人士當時也表示，「無論如何，中國和俄羅斯領導人預計都將參加9月份在新德里舉行的 G20 峰會。」

印度擔任2022年到2023年上合組織輪值主席國。路透社當時報導，這個由八個成員國組成的集團的防長和外長今年早些時候在印度參加了面對面會議。