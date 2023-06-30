五角大廈：中國氣球過境美國時並沒有收集情報

據大陸《界面新聞》報導，美國國防部發言人帕特．萊德（Pat Ryder）當地時間29日在例行記者會上回應詢問時表示，根據現在的評估，數月前被美軍擊落的一艘中國無人飛艇（台灣稱為氣球）「在飛越美國期間沒有收集情報」。他在重申美方曾採取措施減弱飛艇「潛在的情報蒐集能力」的同時，他也表示「相信飛艇在美國上空沒有收集信息」。

美國廣播公司（ABC）報導稱，五角大樓的上述評估緩解了今年年初以來來自一些議員的有關「飛艇收集情報」的擔憂。

根據ABC的報導，美國當地周四晚些時候，五角大廈的新聞秘書帕特·萊德准將表示，「氣球不僅沒有將數據傳回中國，而且從未收集到任何數據」。萊德在簡報中說：「我們知道它具有情報收集能力，這是我們的、且一直是我們的評估，但它在過境美國時並沒有收集情報。」

界面新聞報導說，今年2月的這起事件伊始，中國外交部就表示，「該飛艇來自中國，屬民用性質，用於氣象等科研。受西風帶影響，且自身控制能力有限，該飛艇嚴重偏離預定航線。中方對飛艇因不可抗力誤入美國表示遺憾。」但美國國務院不久後宣布國務卿布林肯推遲訪華行程。美方最終選擇擊落了飛艇。

4月，針對美方官員稱「中國無人飛艇被擊落前收集了情報」的相關報導，中國外交部發言人毛寧表示，中方已經多次表明，中國民用無人飛艇飄入美國上空完全是一起由不可抗力導致的意外、偶發事件。中方堅決反對對這一意外、偶發事件進行歪曲炒作和政治操弄。

其後在6 月18日及19日，美中終於克服了因為氣球事件引發的冷凍關係，美國國務卿布林肯進行了兩天的訪華行程。