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陸外交部：布林肯停止不負責任言論

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導
大陸外交部發言人毛寧稱。（美聯社）
大陸外交部發言人毛寧稱。（美聯社）

美國國務卿布林肯日前結束訪問大陸後，屢因言論激起北京不滿。最新的情況是布林肯強調將會繼續做北京「不喜歡的事」，大陸外交部昨天表達不滿並要求他停止不負責任言論。

根據美國國務院發布的訪談全文，布林肯廿五日接受美國哥倫比亞廣播公司採訪時，表示他訪問大陸期間對北京說，「我們將繼續做一些你們不喜歡的事情，說一些你們不喜歡的話，就像你們（北京）毫無疑問將繼續做我們不喜歡的事情、說我們不喜歡的話一樣」。

對於布林肯上述表態的前兩句，大陸外交部發言人毛寧昨天在例行記者會表示「不滿」。她批評，「美方出於錯誤對華認知，奉行錯誤對華政策，對中國進行圍堵遏制打壓，無端對中國進行攻擊抹黑，肆意干涉中國內政」。毛寧強調，「美方說的這些話、做的這些事，違背國際關係基本準則，中方理所當然堅決反對」。她重申，相互尊重是國與國打交道最基本原則，是中美正確相處之道的應有之義，敦促美方「停止發表不負責任的言論，用實際行動兌現美方所作承諾」。

中共外事辦主任王毅廿六日會見曾任美國財長的美中關係全國委員會董事會主席陸傑克時強調，中美關係面臨困難的根源在於「美方對華認知和對華定位出現了嚴重偏差，進而採取了一系列錯誤的對華舉措」。

王毅提到，美方應切實尊重大陸的正當發展權利，恪守一個中國原則，維護中美關係的政治基礎，以實際行動落實兩國元首峇里島共識，兌現多次作出的承諾，同大陸相向而行，「推動中美關係穩下來，好起來」。

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