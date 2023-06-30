布林肯：美助台自衛 非打壓中國

針對中國近年加強對台脅迫，美國國務卿布林肯廿八日出席智庫「外交關係協會」（ＣＦＲ）活動時表示，美方依台灣關係法支持台灣，確保美國可以必要手段協助台灣自衛，這項政策「很大部分也取決於北京做了和沒做什麼」。

布林肯表示，美國必須找到一種在激烈競爭中與中國「和平共處」的方法，並指出華盛頓在經濟上並沒有與北京脫鉤，雙邊貿易去年創下歷史新高。

「中國不會消失。我們也不會消失，」布林肯說，「我們必須找到一種共處以及和平共處的方法……美國與中國的關係是『長期競爭』，沒有『明確的終點線』」。

ＣＦＲ主席哈斯問布林肯，為什麼華府不能更肯定地向中國傳達「如果中國使用脅迫的手段，我們將會支持台灣」？

布林肯回應說：「我認為，不僅在我們的話語之中，而且在我們正在做的事情中，我們都是支持台灣的。根據台灣關係法，我們有一項長期的政策，即確保我們能夠採取必要的行動來幫助台灣自衛」。

布林肯補充說，中國自二○一六年以來部署部隊、舉行演習和試射飛彈、對台灣施加經濟脅迫，以及將台灣從國際體系中剔除的作為，「與維持現狀背道而馳」。

美國總統拜登上任後曾四度表明美軍會在中國動武時馳援台灣，白宮官員事後都澄清美國對台政策不變。布林肯重申，美國持續奉行基於美中三個聯合公報、台灣關係法及對台六項保證的一中政策，「那不曾改變也不會改變」。

六月中旬訪問過北京的布林肯提到，半世紀來，美中多數時間負責任管理「深具挑戰的」台灣議題，基本原則是北京與台灣和平解決分歧，雙方都不片面改變現狀。

布林肯表示，中國宣稱台灣是其他國家無權置喙的主權問題，但全球百分之五十貨櫃運輸每天行經台海、百分之七十半導體在台灣製造，兩岸任一方一旦破壞現狀，可能引爆全球經濟危機，這是各國向美方傳達「我們期待持續負責任管理這議題」的主因。