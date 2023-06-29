日將排核廢水 陸外交部：國際應重視太平洋島國聲明

太平洋島國論壇秘書長普那日前發表聲明指，日本向太平洋排放放射性廢物計劃不僅是核安全問題，更事關海洋環境、漁業、民眾健康以及子孫後代利益。強調關於日排海計劃的國際協商不應局限於國際原子能機構，也應通過「聯合國海洋法公約」、「倫敦傾廢公約」等平台開展磋商。對此，大陸外交部指出，國際社會應高度重視太平洋島國進一步討論日本核汙染水排海計劃的訴求。

針對日前太平洋島國論壇秘書長的聲明，大陸外交部發言人毛寧於29日例行記者會上表示，長期以來，國際社會強烈質疑和反對日本政府向海洋排放福島核汙染水的單方面錯誤決定，嚴重關切此舉對海洋環境、人類健康等方面的影響。但「種種跡象表明，日本政府很可能不顧國際社會和本國民眾的反對，於近期強行啟動核汙染水排海，全人類將不得不面對日方轉嫁的核汙染風險」。

毛寧批評，核廢水排海絕不是最安全、最優化的處理方式，「日方的選擇完全是出於經濟成本的考慮」。她認為，日方排海行為違反「聯合國海洋法公約」等國際法規定的保護和保全海洋環境的義務，也違反1972年「倫敦傾廢公約」禁止通過海上人工構築物向海洋傾倒放射性廢物的規定。

此外，毛寧還表示，太平洋島國呼籲通過「聯合國海洋法公約」、「倫敦傾廢公約」等框架，進一步討論日本核汙染水排海計劃的訴求，值得國際社會高度重視。她強調，大陸再次敦促日方正視國際社會關切，切實履行國際法義務，停止核汙染水排海計劃，切實以科學、安全、透明的方式處置核汙染水，並接受嚴格的國際監督。

此前，據美聯社消息指出，東京電力公司26日表示，日本福島核廢水將排入大海。處理後的含氚核廢水排入海洋的所需設備已備妥，排放設備將於本周接受日本原子能規制委員會的安全檢查。而在移除挖掘機械後，其海底管道將會注滿海水，屆時，稀釋過的核廢水將會順著管道中的海水流往周圍1公里外海域。