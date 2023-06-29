布林肯：美將繼續做中方不喜歡的事 陸外交部表達不滿

針對美國國務卿布林肯日前指出，中美存在分歧不是秘密，並稱「美國將繼續做中國不喜歡的事，說中方不喜歡的話。」對此，大陸外交部批評，美國講的這些話、做的這些事，違背國際關係基本準則，中方理所當然堅決反對。

財聯社報導，大陸外交部29日舉行例行記者會，記者提問關於布林肯近日表示，雙方存在分歧不是秘密。美國將一如既往捍衛美國利益和價值觀，繼續做大陸不喜歡的事，說大陸不喜歡的話。對此，大陸外交發言人毛寧回應，「我們對布林肯有關言論表示不滿」。

毛寧認為，美國出於錯誤對華認知，奉行錯誤對華政策，對大陸進行圍堵、遏制、打壓，無端對大陸進行攻擊抹黑，肆意干涉中方內政。美國說的這些話，做的這些事違背國際關係基本準則，中方理所當然堅決反對。

毛寧表示，「我要再次強調，相互尊重是國與國打交道最基本的原則，也是中美正確相處之道的應有之義。」大陸敦促美方停止發表不負責任的言論，用實際行動兌現美方所作承諾。

據悉，布林肯日前受訪時說到，美中雙邊都會說出及做出一些對方不喜歡的說話和事情。他認為，持續溝通可以令雙方直接討論在民主及人權等問題上的分歧。雙方都有義務，也必須負責任地管理兩國關係，確保分歧不會演變成衝突。

另外，針對美國國務院副發言人巴特爾28日指出，美國國會議員代表團訪台並不代表美國對台政策的改變，美方無意尋求局勢升級或改變現狀。毛寧則回應，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。「中方堅決反對美方同台灣當局進行任何形式的官方往來，美國政府的各個機構。」

她並重申，美方應當恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，不要向「台獨」勢力發出錯誤信號。