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陸通過「對外關係法」 強化對外反制
中國大陸第十四屆全國人民代表大會常務委員會第三次會議昨日通過大陸「對外關係法」，自七月一日起施行。這部法律的通過和實施，被認為是北京增強對外國反制的新法律工具。
中南財經政法大學副校長劉仁山指出，這部法律不僅將有助於構建完善中國對外關係法律體系，特別是進一步完善反制裁、反干涉、反制「長臂管轄」法律法規，還將有助於中國大陸更好運用法治手段開展國際鬥爭，運用法治方式維護國家和人民利益。
大陸昨日通過的對外關係法共計六章四十五條。其中第五條明定，「中華人民共和國對外工作堅持中國共產黨的集中統一領導」。
另，第卅三條提出，「對於違反國際法和國際關係基本準則，危害中華人民共和國主權、安全、發展利益的行為，中華人民共和國有權採取相應反制和限制措施」；第卅八條提到，「在中國境內的外國人和外國組織應當遵守中國法律，不得危害中國國家安全、損害社會公共利益、破壞社會公共秩序」。
劉仁山表示，對外關係法不僅是中國大陸促進和便利對外交往的制度保障，而且是豐富涉外法治合作與鬥爭的重要「工具箱」。對於違反國際法和國際關係基本準則，危害中國主權、安全、發展利益的行為，該法明確大陸有權依法採取必要反制和限制措施的權力。
此外，該法還明訂，大陸將依法建立相應工作制度和機制，加強部門間的協同配合，確定和實施相應的反制和限制措施，個人和組織應當遵守大陸外交部公告和有關部門、有關地區有關措施，不得從事違反上述制裁措施和決定的行為。
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