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宋濤召開紀檢工作會議　要台辦「正風肅紀反腐」

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
中共中央台辦（大陸國務院台辦）召開機關黨的工作暨紀檢工作推進會。取自國台辦網站
中共中央台辦（大陸國務院台辦）召開機關黨的工作暨紀檢工作推進會。取自國台辦網站

據大陸國台辦網站28日披露，中共中央台辦25日召開機關黨（中共）的工作暨紀檢工作推進會，學習和傳達中央精神，宋濤以中共中央台辦主任身分出席會議並講話。會議指出，要引導台辦年輕幹部成為堪當紮實推進「祖國統一」重任的棟樑之才，要持之以恆「正風肅紀反腐」，建設風清氣正政治機關。

大陸國務院台辦（國台辦）和中共中央台辦為一個機構兩塊牌子，在不同情況使用不同名稱。

據大陸國台辦網站，6月25日，中共中央台辦召開機關黨的工作暨紀檢工作推進會，學習領會中共總書記習近平對機關黨建工作重要講話和指示批示精神，傳達中共中央和國家機關黨的工作暨紀檢工作會議精神，部署推進2023年機關黨的建設工作。

會議指出，要以學習宣傳貫徹中共二十大精神為主線，持續深入展開學習貫徹「習近平新時代中國特色社會主義」思想主題教育，高質量做好機關黨建各項工作，走好第一方陣、當好「三個表率」、建設模範機關，為紮實推進「祖國統一」大業、以「中國式現代化」全面推進「中華民族偉大復興」提供堅強政治保證。

會議指出，要紮實推進年輕幹部教育培養，引導年輕幹部加強學習、淬煉黨（中共）性、增強本領，努力成為堪當紮實推進「祖國統一」重任的棟樑之才。要持之以恆正風肅紀反腐，建設風清氣正政治機關。

會議還強調，要推動全面從嚴治黨向基層延伸、向縱深發展，以及建設高素質專業化隊伍，把中共黨務工作崗位作為培養鍛煉幹部的重要平台等。

據國台辦發布內容，宋濤以中共中央台辦主任身分出席會議並講話，副主任陳元豐主持會議，另一位副主任潘賢掌傳達中共中央和國家機關黨的工作暨紀檢工作會議精神，駐部紀檢監察組副組長陳東蒞臨指導。

中共二十大 國台辦

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