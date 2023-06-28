服貿重啟呼聲大 國台辦：協議未生效是非常遺憾的事

近期社會對於重啟兩岸服貿協議的呼聲漸起，連帶使貨貿等議題也受關注，而國台辦指出，兩岸服貿協議遲遲未能生效實施，台灣業界和民眾利益深受其害，並表示「這是非常遺憾的事」，國台辦強調，ECFA早收清單也僅僅包括部分關稅減免，更大紅利在服貿、貨貿中體現。

2013年6月21日兩岸兩會在上海簽訂服貿協議，迄今已滿10周年，但因為2014年太陽花運動等因素，協議並未生效。

國台辦發言人朱鳳蓮28日上午在記者會上，面對媒體多次提問服貿議題時指出，10年前兩岸兩會經過善意溝通、平等協商，簽署了服貿協議，「歷經十年風雨洗禮，越來越多島內人士尤其是業界認識到，兩岸服貿協議是一份互利雙贏的好協定」，有利於加強兩岸服務業合作、創造更多就業機會，有利於兩岸經濟特別是台灣經濟發展。她強調，服貿協議遲遲未能生效實施，台灣業界和民眾利益深受其害，「原因眾所周知」。

朱鳳蓮還提到，2010年兩岸簽訂的ECFA協議截至2022年底，大陸已累計對台減免關稅85.2億美元，台灣有61家金融企業和2,065家非金融企業利用相關優惠政策在大陸提供服務。她表示，ECFA僅為兩岸經濟關係正常化、自由化構建了一個框架，早收清單僅包括部分產品關稅減免和部分服務業開放，「更大紅利要在兩岸貨貿、服貿等ECFA後續協議中體現」。服貿協議簽署之後遲遲未能生效，貨貿協議商談被迫中斷，「這是非常遺憾的事」。

對於副總統賴清德強調重啟服貿是「走回頭路」，朱鳳蓮則批評，民進黨蓄意阻撓服貿協議生效，導致台胞台企直接喪失本來應該有的發展先機，她指出，服務貿易對於服務業占比比較大的台灣經濟促進作用不言而喻，「民進黨當局不思悔改、頑固進行政治操弄、繼續汙衊某黑服貿協議，難怪被島內媒體斥之為謬論」。另外，民眾黨候選人柯文哲2013年針對服貿立場被質疑與當前不同，朱鳳蓮則指大陸一貫主張積極支持兩岸加強經濟合作。「民進黨、台獨勢力阻撓兩岸服貿協議生效，嚴重損害台灣同胞利益，大家應該都看得很清楚」。

至於本報記者提問，大陸方面對於目前台灣社會重啟服貿的看法，以及在什麼條件下才會有機會繼續推進？朱鳳蓮則回應，「兩會授權協商和所達成協議的權威性應該得到維護、兩岸協商談判的基礎不能受到損害」。此外，關於兩岸協商談判，她強調大陸立場一貫，只要堅持九二共識政治基礎，與任何政黨交往都不存在障礙。