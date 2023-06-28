香港出口降幅超預期 全球需求下滑使經濟前景壓力大

香港5月份出口連續第13個月下滑，因來自中國大陸以及全球的商品需求疲軟，繼續對香港的經濟前景構成嚴重挑戰。

據彭博社報導，香港政府統計處星期二（6月27日）公佈，5月份商品整體出口貨值較上年同期下降15.6%。彭博調查經濟學家的預期中值為下降11.1%。

5月份商品進口貨值同比下降16.7%，降幅超過彭博調查的預期降幅中值10.2%。當月貿易逆差為264億港元。

出口全面疲軟，5月份對大陸的出口同比下降17.5%，降幅高於4月的12.9%。同時，對印度的出口下降30.7%，對美國、日本和南韓的出口也出現兩位數下降。

總部位於新加坡的星展銀行經濟學家謝繆爾（譯名，Samuel Tse）分析，香港主要貿易伙伴的加息抑制了需求，導致出口下降。他補充說，另一個因素是，香港的貨運量和運力仍然低於冠病疫情前水平。

謝繆爾說，香港下半年的貿易表現，將取決於大陸經濟是否在刺激措施推動下反彈，以及其他貿易伙伴的工廠活動恢復情況。