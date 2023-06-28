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習會紐總理 強調未閉關鎖國

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導

紐西蘭、越南、蒙古國和巴貝多等四國總理昨出席夏季達沃斯論壇，並分別與大陸國家主席習近平會面。其中，習對紐西蘭總理希金斯表示，大陸強調自立自強，絕不是閉關鎖國，允諾將繼續大力推進高水準對外開放，更好地依法保護外商投資權益。

據央視報導，習近平昨與希金斯會見指出，雙方關係穩定發展，有利地區和平穩定。並指出，「我們強調自立自強，絕不是閉關鎖國，而是更好連通國內市場和國際市場。只有開放的中國，才會成為現代化的中國」。

習近平並稱，將繼續大力推進高水準對外開放，更好地依法保護外商投資權益，還呼籲雙方要繼續視對方為夥伴而不是對手，是機遇而不是威脅，實施好雙邊自貿協定升級版和RCEP，雙方還可共同幫助太平洋島國發展。

據中方發布，希金斯說，不應由分歧定義雙邊關係，重要的是坦誠交流、相互尊重，紐方願與中方就幫助島國發展問題保持溝通。

此外，習近平向越南總理范明政表示，大陸願進口更多適銷對路（符合市場需求而銷路暢通）的越南產品，歡迎越方參加下半年一帶一路國際高峰論壇。他並呼籲，雙方要共同反對脫鉤斷鏈。

范明政稱，越方反對經濟問題政治化，不會讓任何勢力離間越中關係。

習近平 越南

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