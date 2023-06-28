兩岸觀光交流陷低迷 陸官員來不了夏季旅展

陸委會、移民署和觀光局昨（27）日就「2023台北夏季旅展」陸方來台觀展專案，舉行聯審會。聯審會決定，把主辦方原本擬邀請的大陸官員全砍光，只讓各省旅遊業者來台觀展。這使得原本專案提報的陸方212人名單，只有約140人獲准來台。業者觀察，此舉恐使兩岸旅遊恢復常態前景更為悲觀。

由台灣旅遊交流協會和品保協會主辦的2023台北夏季旅展7月登場，原擬邀請大陸九省的旅遊副廳長或處長來台參與，昨天聯審會的結果，被視為官方對恢復兩岸旅遊的政策風向球。

據指出，昨天聯審會歷經三個多小時。知情人士透露，這次旅展受邀來台的大陸官員，除了海旅會三人外，全是地方旅遊部門主管，不具任何敏感性。我方之所以讓大陸官員全部「止步」，和海旅會三人申請了又撤銷有關。

大陸文旅部國際交流局副局長孔倫本來要率兩名科長，以海旅會身分來台。但考慮到可能會和台灣觀光局甚至陸委會官員見面，擔憂被蔡政府做文章，說成兩岸「旅遊小兩會」開啟談判，因此撤銷來台申請。

知情人士說，我方堅持兩岸旅遊應同時開放，包括旅遊團和自由行，原本大陸海旅會官員來台可互相交流，但在孔倫等三人撤銷申請後，我方決定，大陸九個省的旅遊官員都不准來台。