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李強：中國將繼續為各國投資者提供互利共贏的合作機遇

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
6月25日，大陸國務院總理李強在北京人民大會堂為來華正式訪問的巴貝多總理莫特利舉行歡迎儀式。 （中新社）
6月25日，大陸國務院總理李強在北京人民大會堂為來華正式訪問的巴貝多總理莫特利舉行歡迎儀式。 （中新社）

2023年夏季達沃斯（天津）論壇今天上午舉行開幕式，大陸國務院總理李強出席開幕式並致辭表示，當今世界，缺的是交流、而不是隔閡，缺的是合作、而不是對抗，缺的是開放、而不是封閉，缺的是和平、而不是衝突。過去十年，中國一直是世界經濟穩定增長的重要動力源。

新華社報導，李強表示，為促進國際自由貿易、穩定世界經濟增長，中國發揮了重要「壓艙石」的作用。未來更長時裡，中國將繼續為世界經濟復甦和增長提供強大動能，也為各國投資者提供互利共贏的合作機遇。

李強指出，「過去幾年，世紀疫情和百年變局交織疊加，我們身處的世界發生了很大變化。經歷過有形無形的阻隔，我們應當更加珍視溝通與交流，推動不同國家、不同民族、不同文明加深對彼此的瞭解，進一步加強對話、彌合分歧、增進共識」。

他說，「經歷過全球性危機的衝擊，我們應當更加珍視團結與合作，進一步樹立合作共贏的理念，攜手應對全球性挑戰，共同推動人類文明進步。經歷過經濟全球化的波折，我們應當更加珍視開放與共用，堅定不移構建開放型世界經濟，使經濟全球化發展成果更加公平惠及不同國家、不同人群。經歷過衝突和動盪帶來的不安，我們應當更加珍視和平與穩定」。

李強強調，這次年會以「企業家精神：世界經濟驅動力」為主題，具有很強的現實針對性。「我們願與各國企業家一道，堅定支持經濟全球化，堅定維護市場經濟，堅定支持自由貿易，引領世界經濟邁向更加普惠、更有韌性、更可持續的未來」。

世界經濟論壇主席施瓦布和巴貝多總理莫特利、蒙古國總理奧雲額爾登、紐西蘭總理希普金斯、越南總理范明政、世界貿易組織總幹事伊維拉，以及來自90多個國家和地區的約1500名各界代表出席。

李強 自由貿易

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