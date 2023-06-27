李強：中國將繼續為各國投資者提供互利共贏的合作機遇

2023年夏季達沃斯（天津）論壇今天上午舉行開幕式，大陸國務院總理李強出席開幕式並致辭表示，當今世界，缺的是交流、而不是隔閡，缺的是合作、而不是對抗，缺的是開放、而不是封閉，缺的是和平、而不是衝突。過去十年，中國一直是世界經濟穩定增長的重要動力源。

新華社報導，李強表示，為促進國際自由貿易、穩定世界經濟增長，中國發揮了重要「壓艙石」的作用。未來更長時裡，中國將繼續為世界經濟復甦和增長提供強大動能，也為各國投資者提供互利共贏的合作機遇。

李強指出，「過去幾年，世紀疫情和百年變局交織疊加，我們身處的世界發生了很大變化。經歷過有形無形的阻隔，我們應當更加珍視溝通與交流，推動不同國家、不同民族、不同文明加深對彼此的瞭解，進一步加強對話、彌合分歧、增進共識」。

他說，「經歷過全球性危機的衝擊，我們應當更加珍視團結與合作，進一步樹立合作共贏的理念，攜手應對全球性挑戰，共同推動人類文明進步。經歷過經濟全球化的波折，我們應當更加珍視開放與共用，堅定不移構建開放型世界經濟，使經濟全球化發展成果更加公平惠及不同國家、不同人群。經歷過衝突和動盪帶來的不安，我們應當更加珍視和平與穩定」。

李強強調，這次年會以「企業家精神：世界經濟驅動力」為主題，具有很強的現實針對性。「我們願與各國企業家一道，堅定支持經濟全球化，堅定維護市場經濟，堅定支持自由貿易，引領世界經濟邁向更加普惠、更有韌性、更可持續的未來」。

世界經濟論壇主席施瓦布和巴貝多總理莫特利、蒙古國總理奧雲額爾登、紐西蘭總理希普金斯、越南總理范明政、世界貿易組織總幹事伊維拉，以及來自90多個國家和地區的約1500名各界代表出席。