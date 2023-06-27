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以色列總理下月訪中？ 陸外交部：沒有可提供的消息

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
據傳，以色列總理內唐亞胡將於下月訪問中國大陸，引發外界關注。巴勒斯坦總統阿巴斯早前才剛赴大陸進行國事訪問，並與習近平會面。（美聯社）
據傳，以色列總理內唐亞胡將於下月訪問中國大陸，引發外界關注。巴勒斯坦總統阿巴斯早前才剛赴大陸進行國事訪問，並與習近平會面。（美聯社）

近日多家外媒引述「以色列時報」消息指，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）將於下月訪問中國大陸，並與大陸國家主席習近平進行6年來首度會晤。對此，大陸外交部發言人毛寧27日僅簡短回應，目前沒有可以提供的消息。

針對內唐亞胡訪中的消息，大陸外交部發言人毛寧於27日例行記者會僅作出上述表示。但她還說，「我可以告訴你的是中國同以色列保持著友好交往，我們也願同以色列共同努力，推動中以創新全面夥伴關係持續穩定發展」。

據聯合早報報導，「以色列時報」26日引述消息人士稱，兩國領導人辦公室近日已就出訪安排進行深入聯繫，但耶路撒冷和北京方面均尚未公布出訪計畫與日期。以色列總理辦公室也僅簡短回應「現階段不予置評」。

報導指，內唐亞胡這趟中國行意在向美國傳遞一個訊息，即以色列還可尋求其他外交機會。此前，內唐亞胡於以色列國內推行的司法改革引起大規模抗議，美國總統拜登曾呼籲放棄，並表示「希望總理達成真正的妥協」，還補充表示自己短期內不會考慮邀請內唐亞胡訪問白宮。內唐亞胡回應稱，自己不會基於「國外的壓力」而做決定。

而傳言中的內唐亞胡訪中行，對北京而言，或將是在中東地區更進一步建立影響力的機會。今年6月，巴勒斯坦總統阿巴斯才赴大陸進行國事訪問，並與習近平會面。當時習近平針對以巴衝突提出三點主張，其中強調堅持和談正確方向，欲推動召開更大規模、更具權威、更有影響的國際和平會議，為重啟和談創造條件。並稱願同巴方推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決。

值得注意的是，大陸日前成功促成沙國與伊朗復交，巴以兩國領導人近日可能又將相繼到訪，外界持續關注北京能否再度成功推進以巴談判進程，促中東局勢和平穩定。

以色列 北京 習近平

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