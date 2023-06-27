晤WTO秘書長 李強：降依賴、去風險是將經貿問題政治化

大陸國務院總理李強26日在天津會見世界貿易組織（WTO）秘書長伊衛拉時指出，一些國家提出的所謂「降依賴」、「去風險」，本質上是把經貿問題政治化、意識形態化。李強強調，自由貿易、分工合作是社會生產力發展的客觀要求，多邊主義、團結合作是應對全球性挑戰的必然選擇。

李強表示，降依賴與去風險不僅有違WTO倡導的自由貿易和非歧視的基本原則，衝擊多邊貿易體制的權威性有效性，也違背經濟規律，擾亂全球產業鏈供應鏈安全穩定，最終阻礙世界經濟復甦進程。

大陸官方消息指出，伊衛拉表示，世界經濟不應碎片化，「脫鉤」將損害全球經濟發展，單邊主義和保護主義違背全球化潮流。中方加入WTO以來，持續推進對外開放，支持多邊貿易體制，取得舉世矚目的發展成就。WTO期待與中方構建強有力的夥伴關係，為推進世貿組織改革、維護多邊貿易體做出新貢獻。

近來，歐美國家針對與中方經貿「脫鉤」紛改稱是「降依賴」、「去風險」。如G7聯合公報便明確「目前會致力去風險，而不是脫鉤」。美國國務卿布林肯日前訪問北京時也強調，美方不尋求脫鉤，而是「去風險」。德國總理蕭茲此前也表達G7無意阻礙中國崛起，而是努力降低對中國依賴，致力「去風險」。