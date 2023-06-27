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布林肯北京行 會談觸及台灣大選

聯合報／ 編譯田思怡茅毅／綜合報導
美國務卿布林肯六月訪問北京，華爾街日報披露，台灣總統大選成為中方官員和他會談主要議題。圖為他和大陸外長秦剛並肩走在北京釣魚台國賓館內。（法新社）
美國務卿布林肯六月訪問北京，華爾街日報披露，台灣總統大選成為中方官員和他會談主要議題。圖為他和大陸外長秦剛並肩走在北京釣魚台國賓館內。（法新社）

華爾街日報廿五日引述曾聽取相關簡報的美國人士報導，美國國務卿布林肯本月訪問北京期間，明年台灣總統大選是中國大陸官員與布林肯會談時的重要議題。該報導認為，中國官員顯然希望在此一議題上爭取美國的合作，也凸顯台灣是多麼處於美中關係緊張的中心。

自由亞洲電台（ＲＦＡ）報導則認為，這是北京藉布林肯訪中的機會，刺探華府對民進黨總統參選人賴清德副總統的立場。

根據前述美國人士，北京當時試圖估量華府對台灣大選的興趣，中國官員也向布林肯表達他們對賴清德的擔憂。這些人士說，中方官員暗示，賴清德的政治立場恐加劇台海緊張，進一步損害美中關係。北京視賴清德的政治立場為「傾獨」派系的一員。ＲＦＡ直指是民進黨「新潮流」派系，在「台獨」主張上通常比蔡英文總統「更積極」。

中國官員提起二○○三年時任美國總統的布希（George W. Bush），對台灣時任總統兼民進黨總統候選人的陳水扁發出警告，他當時的政策對台海現狀造成威脅。時任中國國務院總理的溫家寶訪美，在白宮橢圓形辦公室坐在布希旁，布希直截了當告誡台灣政府，「勿煽動支持獨立的情緒」。

前述人士還說，中國官員問布林肯，美國對這次台灣大選的結果，「是否有既得利益、既定立場？」「美國人是否視民進黨為朋友？」布林肯答覆時重申美國政府立場，亦即美國將在台灣選戰期間保持中立，不支持對選舉過程做任何干預；中國外交部及美國國務院尚未對相關報導置評。

該報導另引述知悉相關計畫人士指稱，美台官員正討論賴清德今夏可能的美國行，好讓賴清德更親身地熟悉與美方的合作。可能時間點之一，是賴清德八月赴台灣邦交國巴拉圭出席該國總統就職典禮時，在美國停留。

總統府發言人Kolas Yotaka表示，目前沒有任何出訪規畫，總統、副總統若有任何出訪行程，會循往例對外說明。

華爾街日報的該報導也提到，北京關切華府將試圖增強賴清德做為總統參選人的地位，美國官員則正尋找中國干預台灣選舉的蛛絲馬跡。北京也正進一步致力使中國的體制，為來自美國的更大威脅做好準備，尤其在涉台議題上。

美國 賴清德 布林肯

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