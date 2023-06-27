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台北夏季旅展 邀陸9省官員來台

聯合報／ 記者賴錦宏陳政錄／台北報導
兩岸旅遊尚未恢復常態，影響兩岸民眾赴對岸觀光的意願。圖為廈門街區創意塗鴉，吸引遊客佇足。（中新社）
兩岸旅遊尚未恢復常態，影響兩岸民眾赴對岸觀光的意願。圖為廈門街區創意塗鴉，吸引遊客佇足。（中新社）

由台灣旅遊交流協會和品保協會主辦的二○二三台北夏季旅展七月登場，主辦方邀請中國大陸九省的旅遊副廳長或處長參展，陸委會、移民署和觀光局將於今天進行聯審。若此案通過，將是疫後首度有大陸地方旅遊主管官員和大型旅行社來台參展，可視為台灣官方對兩岸旅遊交流的善意回應。

旅遊業者認為，今聯審是重要指標，這些對岸官員能否來台，是兩岸旅遊是否逐步恢復的風向球。

陸委會官員昨透露，多達二一二人（大陸官員加參展旅行社人員）的名單已送到經濟處審核，將會同觀光局、移民署聯審。觀光局官員則坦言，表面上是聯審，最終還是由陸委會決定哪些對岸官員、旅行社負責人能夠來台。

二○二三台北夏季旅展有六五○個展位，邀請兩岸三地和國外觀光主管機關、各大旅遊企業和協會參展，預計七月十四日在世貿一館舉行。參觀人數上看卅萬人。

據悉，受邀參展的大陸九省包括福建、浙江、江蘇、海南、黑龍江、河南、陝西、湖北與山西。其中三省是文旅廳副廳長，六省為文旅廳對外交流與合作處處長。

主辦單位表示，台北夏季旅展邁入第八年，除提供兩岸觀光交流，也能讓台灣民眾了解大陸旅遊資訊及產品，直接取得各省旅遊資訊，發揮兩岸旅遊業者合作及學習平台。

兩岸旅遊尚未恢復常態化，大陸五月中宣布，恢復台灣旅遊團赴陸觀光，陸委會迄今仍要求兩岸事務性協商，強調在對等互惠下，推動雙向的觀光客交流。

旅遊業者提到，曾多次呼籲政府解除「禁團令」，但遲未見結果，讓旅遊產業復甦較慢；部分航空業者也是賠本經營。希望這次旅展讓業者的交流先正常化，才能看到兩岸旅遊恢復常態。

台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍四月曾率團赴大陸，會見大陸文旅部、國台辦等官員。

觀光 陸委會 旅展

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