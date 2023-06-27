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王毅籲美：尊重陸發展權利

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
圖右為中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅，左為美中關係全國委員會董事會主席雅各布。（取自大陸外交部網站）
圖右為中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅，左為美中關係全國委員會董事會主席雅各布。（取自大陸外交部網站）

美國務卿布林肯結束北京行程後，美中角力未見緩和。中共中央外事辦主任王毅昨會見美中關係全國委員會董事會主席雅各布一行指出，中美關係面臨困難的根源在於美方對華認知和對華定位出現嚴重偏差，進而採取系列錯誤的對華舉措；呼籲美國尊重大陸正當發展權利，並恪守一中原則。

大陸外交部昨晚發布，王毅於北京與雅各布等人會晤。王毅稱，中美關係基礎在民間，中方始終寄希望於美國人民，希望兩國人民友好下去。

就中美關係，王毅稱，中美關係面臨困難的根源在於美方對華認知和對華定位出現了「嚴重偏差」，進而採取系列錯誤的對華舉措。這不符合時代發展進步的潮流，也與國際社會的期待背道而馳。

王毅指出，中方對美政策保持著連續性、穩定性，始終遵循大陸國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則。美方應切實尊重中方的正當發展權利，恪守一個中國原則，維護中美關係的政治基礎，以實際行動落實兩國元首峇里島共識，兌現美方多次作出的承諾，推動中美關係穩下來，好起來。

據中方發布，雅各布等人表示，美中彼此依存，「脫鉤」不可行。

王毅 美國

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