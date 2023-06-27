李強：加快南海行為準則磋商

大陸總理李強昨天與越南總理范明政舉行會談，就南海爭端，李強指出，願同越方堅持通過對話協商管控分歧，加快「南海行為準則磋商」，避免採取使形勢複雜化、擴大化的行動。

第十四屆夏季達沃斯論壇今在天津登場，紐西蘭、越南、巴貝多、蒙古國等四國總理與各界政商人士出席。

李強昨與到訪的范明政舉行會談，這是七年來首度有越南總理訪問大陸。

據央視報導，李強在會談指出，雙方要加快商簽「一帶一路」和「兩廊一圈」對接合作規畫綱要，挖掘兩國鐵路運輸潛力，推進口岸開放升格和設施聯通，擴大農產品貿易投資、能源等領域合作。

就南海爭端，李強強調，大陸願與越方堅持通過對話協商管控分歧，推進海上務實合作，加快「南海行為準則」磋商，避免採取使形勢複雜化、擴大化的行動。

據越通社消息，范明政建議雙方嚴格落實兩國共識和關於解決越中邊界領土問題的基本原則協議，以符合包括聯合國海洋法公約在內的和平方式解決爭端和分歧；促進海上問題談判機制的有效性；全面有效落實「南海各方行為宣言」，努力達成「南海行為準則」。

兩人並見證了出入境管理、市場監督、建設智慧口岸、研究管理北部灣海洋環境管理等領域的合作文件簽署。