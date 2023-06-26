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斐濟改我代表處名 陸外交部：一中一台圖謀不會得逞
因中共施壓，斐濟將我駐處名稱從正式國名改回「台北」，全名「台北駐斐濟商務辦事處」，並遭取消外交特權。對此，大陸外交部發言人毛寧表示，中方對此表示歡迎，這反映出國際社會普遍堅持「一個中國原則」的格局不可撼動，再次表明任何企圖製造「兩個中國」、「一中一台」的圖謀都不會得逞。
毛寧在26日例行記者會上說，「一個中國原則」是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，也是中國和世界各國建立和發展外交關係的政治基礎。
她表示，斐濟政府恪守「一個中國原則」，作出糾正台駐斐機構錯誤名稱的決定，並取消其所謂「外交特權」，中方對此表示歡迎。
毛寧認為，這反映出國際社會普遍堅持一個中國原則的格局不可撼動，再次表明任何企圖製造「兩個中國」「一中一台」的圖謀都不會得逞。
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