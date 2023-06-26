快訊

T1聯盟／聯盟第一次！台新確定加入 取代台啤英熊參賽

恭喜！41歲許維恩生了 巨蟹座女兒五官像爸爸

不是銀行家 華爾街如今誰最賺？「這職業」20年後躍升頂級薪資

聽新聞
test
0:00 / 0:00

斐濟改我代表處名 陸外交部：一中一台圖謀不會得逞

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸外交部發言人毛寧回應我駐斐濟代表處改名一事。（路透）
大陸外交部發言人毛寧回應我駐斐濟代表處改名一事。（路透）

因中共施壓，斐濟將我駐處名稱從正式國名改回「台北」，全名「台北駐斐濟商務辦事處」，並遭取消外交特權。對此，大陸外交部發言人毛寧表示，中方對此表示歡迎，這反映出國際社會普遍堅持「一個中國原則」的格局不可撼動，再次表明任何企圖製造「兩個中國」、「一中一台」的圖謀都不會得逞。

毛寧在26日例行記者會上說，「一個中國原則」是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，也是中國和世界各國建立和發展外交關係的政治基礎。

她表示，斐濟政府恪守「一個中國原則」，作出糾正台駐斐機構錯誤名稱的決定，並取消其所謂「外交特權」，中方對此表示歡迎。

毛寧認為，這反映出國際社會普遍堅持一個中國原則的格局不可撼動，再次表明任何企圖製造「兩個中國」「一中一台」的圖謀都不會得逞。

毛寧 斐濟

延伸閱讀

中韓緊張影響航班 陸外交部回應：望韓方作出努力

駐外使館接連涉性騷 謝衣鳯：國人難相信政府杜絕性騷

中俄副外長會面後 陸外交部：支持俄羅斯維護國家穩定

涉性騷辭駐泰代表 莊碩漢聲明：盼調查過程能充分陳述

相關新聞

斐濟改我代表處名 陸外交部：一中一台圖謀不會得逞

因中共施壓，斐濟將我駐處名稱從正式國名改回「台北」，全名「台北駐斐濟商務辦事處」，並遭取消外交特權。對此，大陸外交部發言...

中國青年高失業率 嚇退台灣人赴中求學意願

中國16至24歲城鎮調查失業率達20.8%創歷史新高。分析指出，中國青年失業率飆高會影響台灣年輕人赴中求學求職意願，以往...

國泰航空又出包！ 飛機起飛前竟出現「漏水」現象

在經歷歧視風波後，正積極扭轉形象的香港國泰航空，連續兩天出現突發狀況。綜合陸港媒體報導，25日深夜，原定26日零時05分...

中韓緊張影響航班 陸外交部回應：望韓方作出努力

因中韓關係緊張，韓聯社報導稱，多家南韓航空公司將暫停部分飛往中國大陸的航班，南韓外長樸振25日也在節目中就中韓關係喊話。...

瓦格納兵變考驗中國 港媒憶江澤民點名「後知後覺者」

瓦格納集團一日兵變告終，港媒刊文分析指出，這無疑給中國敲響了警鐘，對大國領導人而言，面對內外變局，正考驗著中國當局的決斷...

紐時：瓦格納啟示 習近平若想攻台會三思

俄羅斯瓦格納傭兵集團兵變一天落幕，中國官方迄今未回應事件。紐約時報外交記者黃安偉（Edward Wong）認為，如果中國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦