蘇州接軌上海 地鐵跨省互通

蘇州軌道交通11號線24日正式投入運營，並與上海軌道交通11號線實現無縫換乘。中國大陸長三角「經濟雙雄」實現「地鐵同城」，也是該區域核心城市間地鐵系統首次跨省互聯互通。

新華社報導，這條地鐵一頭牽起大陸的經濟中心上海，一頭牽起「最強地級市」蘇州，交匯點是雄踞中國「百強縣（市）」榜首18年的昆山——兩座城市的地鐵系統在昆山花橋站通過連廊互通，上下樓就能快捷換乘。

蘇州市軌道交通集團有限公司總經理陸文學表示，地鐵全線互通將滿足兩地日常穩定的通勤需求，從蘇州市區到達上海市區約2小時。2013年，上海軌交11號線延伸至蘇州昆山，成為大陸首段跨省地鐵線路。

「蘇州軌交11號線實際是蘇州第6條地鐵線路，超前命名體現了蘇州接軌上海、融入長三角一體化的雄心。」陸文學說。

它採用無人駕駛，列車車廂首尾貫通，車內外智慧屏隨時提示到站信息和車廂擁擠度。站在車頭隔著玻璃眺望，感覺彷彿穿越時空。

作為GDP在長三角排名前兩位的城市，上海與蘇州地緣相近、合作緊密。20世紀80年代，每周六下班時，上海的車站會迎來一批知識分子。他們帶給蘇州先進技術與經驗，創造了蜚聲中外的「蘇南模式」。

如今，蘇州著力打造的生物醫藥、電子信息等產業集群皆與上海協同發展，很多世界500強企業中國區總部設在上海，工廠設在蘇州。

「長三角正加快發展為世界第六大城市群，便捷的交通是必備條件。」上海社會科學院研究員何建華指出，上海與蘇州從「雙城記」邁向「同城化」，更多創新要素和人才資源將沿著四通八達的交通網絡匯聚而來。

「上海是我的工作，蘇州是我的生活。」家住昆山、上海工作的王步超說，地鐵開通後可與兩座城市的親人更多團聚，周末往西逛園林、往東聽歌劇，工作日進出城不用堵車。

未來，蘇州軌交3號線西延將與無錫地鐵3號線銜接，從上海出發的地鐵有望向西延伸得更遠。

蘇州市社科院院長王俊表示，隨著愈來愈多地鐵互聯，上海「火車頭」的帶動作用將更好發揮，讓人才流、技術流、資金流、信息流快速有序流動。