中韓緊張 南韓飛陸航班縮減

韓聯社報導，由於中韓緊張關係及往來遊客需求減少，多家南韓航空公司將暫停部分飛往中國大陸的航班。報導直言，這對中韓關係來說，又是一個「壞消息」。

韓聯社昨引述消息人士指出，大韓航空將於八月一日至十月廿八日暫停「金浦—北京」航線；仁川飛往廈門的航線則將於八月九日至十月廿八日停運。

韓亞航空也將於七月六日起暫停「金浦—北京」航班，並於七月八日起暫停仁川飛往深圳的航班。韓亞仁川往返西安的航班已於六月廿日起停運，預計要到十月廿八日才會恢復。

大韓航空與韓亞航空說明，中韓航線需求並未在疫後復甦，且中方仍封鎖赴南韓的團體旅遊，而南韓人赴中方旅遊需求亦未完全恢復。

據南韓方面的數據顯示，今年一至五月，中韓航線的旅客數量約為一二○點六萬人次，僅二○二○年疫情爆發時，一九九萬人次的六成而已。

不過，「香港01」報導指出，即便南韓與大陸部分航班停飛，航班總數也會隨著其他中韓航線的復飛或增開而保持不變甚至增加。大韓航空計畫分別於七月十九日及九月廿七日，恢復在疫情期間暫停的「仁川—長沙」和「仁川—威海」航線。

在班次方面，大韓航空往返中韓的航班計畫將從六月每周九十五班次，至七月增加為每周一二四班，八月將維持每周一一四班次。韓亞六月至八月將中韓航班數維持在每周八十五班次。

韓聯社報導指出，中韓最近關係緊張源於南韓總統尹錫悅四月受訪表示，台灣議題已超越區域範疇，成為全球議題，並強調南韓強烈反對任何企圖以武力改變台海情勢的行為，隨後引發中韓兩國口水戰。中韓關係冷淡還可回溯至二○一七年，當時美國協助南韓部署薩德系統（THAAD），引發北京不滿，大陸民眾還發起抵制韓貨。