陸端午出遊 人潮復甦 錢潮沒來

大陸今年端午假期（六月廿二至廿四日）旅遊成績單出爐，大陸國內旅遊出遊一點○六億人次，年增百分之卅二點三，恢復至疫情前二○一九年同期的百分之一一二點八；大陸國內旅遊收入三七三點一億元（人民幣，下同），年增百分之四十四點五，恢復至二○一九年同期的百分之九十四點九。雖然數據略優於預期，但平均每人次消費僅三五一點九元，較二○一九年下降約一成四，顯示大陸民眾消費仍謹慎。

據界面新聞統計，在今年上半年節假日旅遊中，從出遊人數看，端午假期平均單日出遊○點三五億人次，少於五一假期和春節假期；從營收看，端午平均單日旅遊收入一二四點三億元，多於清明和元旦，但少於春節和五一。

在航空方面，大陸民航局數據顯示，三天端午假期中，民航累計發送旅客五三三點八萬人次，日均發送一七七點九萬人次，較去年端午節假期成長百分之二八六點七，較二○一九年端午節假期成長百分之二點九。另據第三方出行數據Ａｐｐ「飛常準」統計，端午節期間，大陸國內航班年增百分之一五九，較二○一九年成長百分之十五。

大陸今年端午假期出遊型態呈現何種特色？同程旅行數據指出，八○後、九○後遊客關注親子遊內容，而○○後則更關注電競、民俗遊等新興玩法。攜程旅遊指出，與五一「特種兵式」旅遊（指高效率，短時間打卡景點，花費少）不同，許多遊客追求「鬆弛感」，以「悅己」為主。

另據「驢媽媽」報告，大陸國內熱門目的地前十名分別為上海、北京、廣州、武漢、南京、成都、無錫、珠海、三亞、威海；在出境遊方面，各大旅遊平台統計指向東南亞遊依然是熱門之選，包括泰國、新加坡、馬來西亞等。

此外，假日期間，大陸各地氣溫普遍升高，避暑、康養遊成為很多遊客首選。雲南、新疆、青海、甘肅、內蒙古、貴州等地宜人風景和舒適氣候成為很多年輕人自駕旅遊、避暑遊的熱門選擇。青島、大連、秦皇島、煙台、威海、寧波等濱海旅遊目的地也頗受遊客青睞。

據「去哪兒」數據，端午機票、飯店價格均較五一期間下降二到三成，但平均支付價格並未等比下降，顯示民眾願意住得更好一點。

第一財經引述馬蜂窩旅遊研究院院長馮饒指出，預計接下來的暑期旅遊市場將迎來新一輪旅遊小高峰，旅遊業也將進入結構性復甦新階段。端午往往是暑期旅遊市場風向球，從今年端午超過一億出行人次的火熱程度看，接下來的暑期遊可期。