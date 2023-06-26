福建台幹：用旅遊讓兩岸互了解

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

「對於兩岸民眾來說，生活與旅遊是最能互相瞭解的方式。」赴大陸發展20多年的福建漳州市薌城區極兔快遞總經理柳光第，在談及上月大陸恢復台灣民眾赴大陸團隊遊時稱，希望台灣方面盡早恢復赴大陸旅遊等業務。

中新社報導，「雙方的深度交流是眾望所歸。要傾聽民眾的聲音，造福有意願赴大陸探親、旅遊的台胞們。」柳光第說。

來自台灣新北市，祖籍山東的柳光第今年51歲，一家四口都在漳州，一雙兒女在漳州讀書。身為職業經理人的他，讓公司快遞業務從最初的日均6000餘件，猛增到如今的3萬多件，和他一起拚搏的是一群聾啞人快遞員。

柳光第介紹，當年為了來大陸發展，他努力存錢，於2003年帶著250萬元新台幣到大陸創業。「我趕不上台灣發展快車道，但我預計大陸加入世貿組織後，將迎來近20年的發展飛躍期，各行業商機無限。」

來到與台灣隔海相望的漳州後，他瞄準家紡市場，加盟黛富妮家飾用品，高峰時銷售網點多達12家。

幾年後，柳光第深感電商發展勢頭迅猛，預測關聯的快遞行業大有可為。「我的老闆，也是我的伯樂，是位聾啞人，為了讓殘疾人能融入社會，我們聯手致力於聾啞人家政和快遞領域。」

「由健全人和客戶溝通，聾啞人只負責點對點派送快遞。雖聽不見，但他們執行力強，效率很高。」柳光第介紹，目前公司聾啞人快遞員多達50人，還將繼續招聘，以滿足業務需求。

深耕大陸20多年，柳光第足跡遍布各地。他認為，現今大陸經濟已今非昔比，兩岸民眾、經貿往來是大勢所趨。大陸幅員遼闊，機會多，而台灣風景美，人情味濃，希望兩岸早日恢復正常往來。

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