葉倫：美盼與中合作 應對全球挑戰

法國主辦的兩天「新全球融資契約峰會」落幕，多國領導人在會上發表意見，與會的美國財長葉倫表示，美方希望與中國合作以應對緊迫的全球挑戰。她並稱，「我們不尋求切斷與中國的貿易和投資關係」。

依據美國財政部發布的致詞稿，葉倫說，她很高興與包括中國總理李強在內的世界各地同僚同台。正如她在今年早些時候的一次演講中說過，美中作為世界上最大的兩個經濟體，「我們有責任共同合作以應對全球議題，這也是世界對我們的期望」。葉倫致詞時，李強在場也直接聽到了葉倫的談話。

另外，葉倫在與會期間接受美國「全國公共廣播電台」訪問時表示，脫鉤將是災難性的。她認為開放的貿易和投資是一種雙贏局面。「有些領域美國確存有疑慮，但我們肯定會採取行動，比如說，以保護我們的國家安全。美國也已對先進半導體實施了出口管制，我們對過度依賴中國感到擔憂」。

她說，「我們不應過度依賴任何一個國家提供我們所需的關鍵商品，我們要做的是去風險而不是脫鉤。我們不尋求切斷與中國的貿易和投資關係」。

李強會法參議長 籲加強交流

另據新華社報導，大陸國務院總理李強昨天上午已結束對德國、法國的訪問回到北京。法國當地時間廿三日下午，李強在巴黎小盧森堡宮會見法國參議長拉爾歇。李強表示，中方願密切兩國立法機構往來，歡迎法國參議員多到中國走一走、看一看。拉爾歇則表示，法中都珍視主權，獨立自主，兩國關係充滿活力。將盡快重啟法參議院同中國全國人大的交流。

李強表示，中方願同法方一道，鞏固傳統產業合作，積極開拓綠色發展等新合作領域，開展三方合作。中國式現代化建設將為法國企業提供巨大機遇。明年是中法建交六十周年暨文化旅遊年和巴黎奧運年，雙方要以此為契機全面加強人文交流，增進相互理解和友誼。

法國參議院副議長暨友台小組主席李察今年四月曾率跨黨派訪問團來台訪問。李察甚至向法媒表示，若中國企圖武力攻打台灣，法國很可能合作參與美國行動，以支持台灣。而其訪台期間還獲我立法院長游錫堃為他頒授「國會一等榮譽獎章」；李強這次藉訪法行程，特別安排與參議院議長拉爾歇會見，意在拉近、強化與法國國會之間聯繫交流。