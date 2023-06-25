兩岸觀策／李強訪歐 壓力不小於布林肯訪中

近期最受國際社會關注的外交活動就是美國務卿布林肯訪問北京，從他是否與大陸國家主席習近平會面，到所有訪問的細節，全都被放大檢視，壓力可想而知。而幾乎同時出訪德、法兩國的大陸國務院總理李強，面對當前北京內外諸多挑戰，他此次出訪的壓力，恐怕一點也不會比布林肯訪中還輕。

李強近期訪問德國和法國，這是他今年三月就任大陸總理以來的首度出訪。對李強而言，此次訪問絕不輕鬆，外有西方國家聯合「去風險」「降依賴」的呼聲，內則面臨大陸經濟復甦不力、失業率攀升和消費降級等連串難題。

李強這次出訪的首要之務，就是確保德、法兩個經濟大國，穩住與中國的合作關係。例如他在會見德國總統史坦麥爾時強調，「雙方最大的風險是不合作」。李強在與德國工商界代表座談時也說，「防風險和合作不是對立的」，希望維護產業鏈、供應鏈穩定。

訪德重頭戲，李強與德國總理蕭茲共同主持中德政府磋商。李強在會面後的記者會上稱，投資人重視去除風險，但如果是以去風險之名，對某些國家行「脫鉤」之實，就會違反市場規則。蕭茲則重申德國分散貿易風險的方針。

在法國，李強在出席工商界晚宴時說，中方讚賞法方反對「陣營對抗和脫鉤斷鏈」。他在會見法國總統馬克宏時則稱，中法具有共同的戰略觀。馬克宏表態歡迎中方企業赴法投資，加強合作。

表面上，李強這次出訪似乎有所收穫，與德、法也推進了若干合作議程，但雙方的分歧依舊清晰可見。例如在李強出訪前夕，德國政府率先發布了國家安全戰略，指責北京尋求利用經濟實力，達成政治目標並謀取地區霸權，對國際安全構成愈來愈大的威脅。這顯然也會對兩國經貿關係造成負面影響，包括德方加強對中企的審查。

而蕭茲更在與李強會面後告訴國會，他在稍早的會談中警告北京，不要動用武力達成領土的改變，特別是針對台灣。他還說，德國也關切中國的人權狀況。

上個月，包括德、法在內的七大工業國集團（Ｇ７）在日本廣島發表聯合聲明，強調七國在與中方經貿交往中採取「去風險、但不脫鉤」的共同立場。

除了外部環境的冷風，令李強感到更棘手的，可能是大陸經濟復甦的疲弱。最近一項指標是剛結束的電商六一八消費節，儘管今年業者已展開史上最激烈的價格戰，但從陸媒引述的大數據顯示，今年六一八全網交易總額增速，創下三年來最低。大陸民眾寧願「超額儲蓄」，也不願或不敢隨意消費。

中國歐盟商會上周發表的報告指出，中國和全球經濟放緩是在中國的歐企最大問題，其次才是中美關係緊張。根據報告，視中國為未來投資目的地前三位的歐企數目創新低；中國利潤對歐洲公司的重要性也連續兩年下跌。

以往大陸總理出訪，總是風光無限，因為背後有規模龐大且欣欣向榮的第二大經濟體撐腰。如今隨著大陸經濟復甦放緩，經濟動能下降，加上西方國家認定北京變得愈來愈具進攻性，在對中外交上更加強硬。德國「商報」甚至形容，李強此訪對德國而言，是一場不合時宜的政府磋商。

出身大陸經濟最發達省分，據稱施政具有「重商風格」的李強，對自己就任後首度出訪的感受，必然點滴在心頭。