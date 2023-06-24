「23條」對大眾是好事？ 香港律政司長：不要辜負中央信任

香港特首李家超日前說，香港「基本法」23條立法最遲明年一定完成立法。負責籌備立法工作的香港律政司司長林定國近日稱，23條對巿民大眾來說應該是好事，但過去20多年欠缺正確理解，並產生負面想法，對立法工作造成相當大的障礙，因此一直未能完成立法。他並稱，要好好履行憲制責任，「不要辜負中央的信任」。

綜合港媒報導，林定國接受《大公報》訪問時作出上述表示。他還說，要正本清源解說23條立法，應該從「基本法」的整體來認識，而不是獨立地抽出來看，並稱「基本法」維護了港人的權利和自由，而這一標準也是和國際接軌。

林定國表示，國家安全是根基，只有維護了國家安全，人民才有安定環境去進行正常的日常生活，或者行使自己的權利和自由。

林定國指出，國家安全本身不是香港高度自治範圍之內的事情，但中央願意將此責任交給香港自己解決，這表示中央對「一國兩制」及港人的信心，「因此須好好地履行憲制責任，不要辜負中央的信任」。

林定國還說，法治聽起來很複雜，但其實並不複雜，僅是社會中每個人都應該遵守的行為守則。律政司會繼續加強法治教育，希望市民保持好奇心，以開放的心態，聽多點、看多點、想多點。

「香港基本法第23條」明訂：香港特別行政區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動，禁止香港特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫。

簡而言之，23條是香港基本法中一條規定香港應自行立法維護「中華人民共和國」國家安全的法律條文，目的在於以法律禁止任何有損國家主權、領土完整、統一及國家安全的行為。外界擔心所謂「國家安全」概念不明，政府極有可能透過此理由取締任何組織或民眾。

2002年至2003年期間，香港特首董建華曾推出立法草案，不料引發50萬人上街參與「七一大遊行」反對立法，最終港府撤回草案，承諾先搞好經濟，並會再次充份諮詢市民，達到共識後才再立法。