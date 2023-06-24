陸海關署長出席世界海關組織年會 提完善選舉規則提案

大陸《環球網》報導，大陸海關總署署長俞建華一行6月22日在布魯塞爾出席世界海關組織（WCO）第141/142屆理事會年會。會議期間，俞建華與WCO秘書長御廚邦雄共同宣布啟動中國海關與WCO「三智」（智慧海關、智能邊境、智享聯通）項目合作。俞建華也強調，中方重視WCO秘書長選舉工作，下一任秘書長人選應堅持真正的多邊主義。

報導說，俞建華在會上發言宣傳中國式現代化等中共二十大精神，和中方智慧海關建設實踐，他表示，中共二十大繪就了以中國式現代化推動中華民族偉大復興進程的宏偉藍圖，中國式現代化是全球現代化的重要組成部分，將為地區乃至全球的和平穩定和貿易發展帶來更多機遇。

他說，當前，中國海關正積極踐行習近平主席倡議的「智慧海關、智能邊境、智享聯通」三智合作理念，努力探尋實現海關現代化的新路徑，願與各成員共同努力推進國際海關現代化。俞建華並強調，中方重視WCO秘書長選舉工作，下一任秘書長人選應堅持真正的多邊主義，維護廣大成員，特別是發展中國家的利益。

報導說，會議期間，俞建華與御廚邦雄共同宣布啟動中國海關與WCO「三智」項目合作。該項目旨在依托「WCO中國海關能力建設合作基金」（簡稱「中國基金」），為國際海關開展技術應用與創新實踐的交流與合作搭建平台，幫助WCO廣大成員尤其是發展中成員推進智慧海關建設。

御廚邦雄對「中國基金」幫助新項目表示感謝，稱新項目將為各方推進新技術研究、分享最佳實踐、進一步探索新技術在海關的應用提供新的平台。

而這次年會上，報導說，中國海關還提出了一項關於完善WCO選舉規則的提案，得到與會成員積極回應和廣泛支持。會議宣布明年5月將在中國深圳市舉辦第六屆全球海關「經認證的經營者」（AEO）大會。

會議期間，俞建華分別會見了WCO秘書長御廚邦雄、理事會主席巴林海關署長阿爾哈利法、副秘書長里卡多·特維諾、沙烏地阿拉伯海關局長蘇海爾、荷蘭海關局長塞爾文、古巴海關署長尼爾森·雷耶斯、香港海關關長何珮珊和澳門海關關長黃文忠等，就多雙邊以及內地與港澳海關合作等事宜進行深入交流。