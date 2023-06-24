將實施屆滿三年 香港青年代表聯國發言擁護香港國安法

據大陸官媒新華社報導，瑞士日內瓦時間6月23日，中國香港特別行政區青年代表容詩蘊出席聯合國人權理事會第53屆會議時發言表示，香港國安法實施後，社會重回穩定，為未來發展奠定重要基礎。所謂香港民眾合法權利受到國安法損害的說法純屬誹謗。

香港國安法是2020年6月30日由大陸全國人民代表大會常務委員會通過，同日以全國性法律形式納入《香港特別行政區基本法》附件三中，並由香港特別行政區公布實施。亦即再過六天，到這個月底將實施屆滿三周年。

報導說，容詩蘊在會上介紹香港實施國安法後社會發展情況，並表達香港青年一代對「一國兩制」的衷心擁護。

容詩蘊表示，「一國兩制」使香港既能分享祖國的廣闊資源和巨大市場，又能保留自身社會經濟制度、享有高度自治權。香港國安法實施後，社會重回穩定，為未來發展奠定重要基礎。所謂香港民眾合法權利受到國安法損害的說法純屬誹謗。

她說，事實上，大多數西方國家都存在與國家安全相關的法律，這是保護民眾、確保經濟健康發展和普遍繁榮的必要條件。根據香港基本法和《香港人權法案條例》，民眾各項權利均得到充分保障。香港是國際都市，衷心希望國際社會繼續尊重和支持香港青年的觀點。