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香江風情／香港西瓜也甜 雙依靠模式生變

聯合報／ 香港特派員李春

香港人端午假期固定節目是觀看龍舟賽，今年新增節目是端午起一連四天的「二○二三本地有機西瓜節」。是以香港人端午不僅買粽子送人，還要去拎個西瓜給家人消暑。香港本地種西瓜已不算新鮮事，本地西瓜成節，透出香港經濟正依靠本地消費拉動，由這線索再深入看，則會發現香港經濟一靠中國、二靠歐美的模式，已雙雙生變。

比香港本地工業消失得更早的，是香港農業。但過去十年來有些新潮的香港人跑去種菜，因其熱心推廣有機食物，然後又有人從台灣等地引種來「黑美人」西瓜、白玉苦瓜等，幾年下來，收成有點樣子，就開始發起類似台灣小農市場的節目，辦墟市賣蔬菜和瓜果。

西瓜節上港府財政司長陳茂波講的話，不能只聽聽就算了，他說香港今年外圍環境仍然有很大挑戰、香港出口繼續下跌，認定推動香港經濟的「三頭馬車」之中，今年要靠消費「頂住」了。

香港經濟真能靠消費來「頂住」嗎？這要回頭看上半年經濟。按港府公布數據分析，首季香港疫情緩解和逐步解封，確實令消費明顯反彈，這種反彈因應旅行限制的取消，在第二季仍在持續。但與之相對應的另外兩駕馬車，即投資和進出口，表現都不好，有人認為是繼續收縮中，有人判定是不如市場預期。

在拉動經濟的三駕馬車分析之外，觀察香港經濟還有另外兩個著眼點，一是香港經濟過去數十年間，開始依靠大陸經濟，近十年來更依靠大陸旅客消費；一是香港特別依靠歐美市場做貨物貿易。由最新的數據看去，這兩個依靠開始靠不住了。

首先是大陸旅客的消費，今年疫後陸客重來，被旅行社安排在街邊吃便當的場景，有些令人心酸。後來各種數據傳來，說過往的土豪式消費也沒有了，其實這不奇怪，因為中國經濟急劇滑落，中產返貧，年輕人失業，消費光景內外一樣的困乏。

再看另一依靠，香港早年經濟起飛，靠著成衣貿易，後來借中國開放東風，轉口貿易大行其道，其主要市場都是歐美發達國家。以現在最新的政治狀況，香港的轉口功能在萎縮，數十年建立的發達經濟體市場也在萎縮，難怪港府正著力與阿拉伯國家、東協國家聯絡感情，但這些市場跟歐美，有太多的不同。

香港 西瓜

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