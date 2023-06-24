馬克宏會李強 強調堅持一中政策

大陸國務院總理李強當地時間廿二日與法國總統馬克宏會面，他強調雙方「具有共同的戰略觀、大局觀」，並表示鼓勵企業到法國投資。他還向歐洲理事會主席米歇爾喊話，希望歐方「客觀理性看待對華合作」。

據新華社消息，馬克宏是廿二日下午於法國總統府會見李強。李強表示，雙方「同為聯合國安理會常任理事國，也是負責任大國，具有共同的戰略觀、大局觀」，大陸願與法方繼續加強在國際事務上的溝通協調，支持對方有益倡議。就雙邊合作領域，李強則提到中法、中歐各有優勢，大陸鼓勵企業赴法投資、歡迎法國企業分享大陸發展機遇。

廿二日晚間李強與米歇爾會見時指出，大陸發展給世界帶來的是機遇而不是風險，給全球產業鏈供應鏈帶來的是穩定而不是衝擊，希望歐方「客觀理性看待對華合作」，中歐應增強互信，「通過成功合作化解疑慮」，並重申大陸與歐洲「沒有根本利益衝突」。

新華社並指，馬克宏與米歇爾分別強調法國、歐盟堅持一個中國政策。馬克宏對李強表示，法方高度重視法中關係，願同中方通過法中戰略對話、高級別經濟財金對話、高級別人文交流機制加強協調，深化航空航天、核能、農食等領域合作。米歇爾表示「歐盟無意阻遏中國發展，歐盟反對『新冷戰』和選邊站隊」。

廿三日上午，李強出席巴黎「新全球融資契約峰會」時表示，無論世界風雲如何變幻，大陸都將堅定不移推進改革開放，大陸會進一步對接高標準國際經貿規則。

他說，大陸是貧困國家緩債的最大貢獻方，呼籲國際社會共同破解脆弱國家的難題。他還倡議推進經濟自由化和自由貿易，旗幟鮮明反對貿易保護主義和脫鉤斷裂，維護全球產業鏈供應鏈安全穩定。

此外，大陸發改委主任鄭柵潔廿二日與空中巴士執行長傅里在巴黎簽署合作意向書，宣布雙方將推動空巴天津新總裝線加快建設，北京支持大陸航空公司「根據商業需要」與空巴展開商洽。