大陸海警跟監美艦 陸專家：正在台海建立分級響應機制

近期美國海岸警衛隊「史卓頓」艦穿越台海，引發大陸海警局22日回指其全程跟監警戒，將加強在「中國管轄海域」的巡航執法。對於這次表態，大陸官方智庫研究人員認為，大陸正在台灣海峽建立一種「分級響應的應對機制」，共軍海軍是第一層、海警則是第二層。

大陸官媒中央廣播電視總台旗下的「玉淵譚天」23日刊文解讀此次史卓頓號（USCGC Stratton，WMSL 752）台海穿越事件以及大陸海警局的表態。文章指出，美國海岸警衛隊的船隻曾跟著美國軍艦過航台灣海峽，「現在不跟著軍艦，自己單獨過航台灣海峽，無疑是想加大炒作的力度」。

文章引述大陸海國經略智庫研究員王曉鵬分析指出，大陸正在台灣海峽建立一種分級響應的應對機制。「海軍是第一層，近些年，已經建立了一個常態化戰備巡邏的模式。海警是第二層，我們正在逐步建立常態化巡航、常態化執法的海上治理模式」。

對於大陸海警局的跟監與回應，文章還援引未具名大陸軍事專家指出，大陸的行動「體現了『對等』，讓美方沒辦法炒作」。共軍海軍大校张军社則強調，國際法中並不存在「國際水域」這個詞，「美國自創這個詞，就是為了混淆視聽，給自己找一個藉口，干涉他國內政，威脅他國主權安全」。

上海市委主管的新民晚報旗下「海上客」23日發文指出，「不妨揭穿美方一下，即便其惺惺作態要穿越台海，其實事前還得向中方報備。如果其不報備而穿越台海，則更該給他顏色看看」。

文章還強調在史卓頓號穿越台海期間，武器系統當然是關閉的。「就相當於兩邊都是員警，一個人說，我要從中通過。怎麼通過？無非高舉雙手以表示自己沒有武器，就這麼通過了。而他還可以大肆吹噓說自己從員警隊伍之間穿過了」。

此前，史卓頓號於20日穿越台灣海峽。美國海軍第七艦隊指，史卓頓號當日根據國際法享有公海航行和飛越自由海域的規定，例行通過台灣海峽，航經「海峽中任何沿岸國領海以外的走廊」。而共軍航母山東艦編隊則於21日沿台灣海峽以西往南行駛，通過台海。