駁拜登？謝鋒：全過程人民民主是最管用的社會主義民主

據中國大陸駐美大使館發布的訊息，美洲國家組織第53屆年會21到23日在美國首都華盛頓舉行，地區30餘國外長或副外長出席會議。中國駐美國大使兼常駐美洲國家組織觀察員謝鋒率中國代表團與會，並在成員國與觀察員對話會上發表講話。謝鋒在談話中強調，中國不斷發展全過程人民民主，是最廣泛、最真實、最管用的社會主義民主。

謝鋒的這一席講話，就緊接著在美國總統拜登在競選行程脫口而出稱大陸國家主席習近平為獨裁者之後發表，似乎是刻意藉此反駁拜登對習近平的評價。

訊息稱，謝鋒結合年會的主題介紹中國式現代化和中國在人權、民主方面取得的歷史性成就，強調中國堅持走順應時代潮流、適合本國國情的人權發展道路，不斷發展全過程人民民主，實現了過程民主和成果民主、程序民主和實質民主、直接民主和間接民主、人民民主和國家意志相統一，是最廣泛、最真實、最管用的社會主義民主。

他說，民主不是掛在嘴上的，而是要解決人民需要解決的問題。鞋子合不合腳自己穿著才知道。美國哈佛大學連續十幾年的追蹤民調以及愛德曼等國際知名機構民調均顯示，中國人民對中國政府的滿意度常年保持在90%以上。

謝鋒指出，世界各國不可能採用同一種發展模式。我們主張，以安全守護人權，以發展促進人權，以合作推進人權。我們相信，真正的民主是尊重各國走適合自己國情的民主道路，真正的人權是尊重別國踐行各具特色的人權理念。中國願與各國交流互鑑，推進全球人權保護事業，共同推動構建人類命運共同體。