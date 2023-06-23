亞投行遭控由中共主宰 加國將介入調查 行長：不擔心

亞洲基礎設施投資銀行（AIIB，亞投行）前加拿大籍通訊主管畢卡德（Bob Pickard）日前指控亞投行由中共主宰，隨後，加拿大財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）表示加國正在凍結與亞投行的關係，以調查上述指控。對此，中國大陸籍、亞投行行長金立群駁斥稱，加方有關指控毫無根據，一個嚴肅的政府不應作出任何沒有事實依據的決定，並稱不擔心加拿大政府發起的所謂調查。

據彭博社報導，金立群近日在巴黎出席「新全球金融公約峰會」時向彭博社表示，亞投行擁有強大的治理結構，遵循最佳的國際實踐，並稱其他主要股東國家也都對亞投行表示支持。

總部設在北京的亞投行由中國大陸倡議成立，於2016年正式開始運作。作為一個向亞洲各國家和地區政府提供資金，以支持基礎設施建設的區域多邊開發機構，亞投行的成立旨在促進亞洲區域內的互聯互通建設和經濟一體化進程，並加強中國及其他亞洲國家和地區的合作。據報導，截至今年4月底，亞投行已在33個成員國批准了212個項目，總金額超過400億美元。

報導指出，加拿大在2016年申請加入亞投行，2018年正式加入，並在2019年致力於獲得1%的股份，這意味著加國承諾持有約9.95億美元的股份。自畢卡德指控事件爆發至今，包含德國、法國、英國和義大利等G7成員國，及亞投行其他所有成員國均沒有支持加國政府的言論。

大陸駐加使館發言人曾稱，中國是亞投行的重要成員，一貫遵循多邊規則和程序，通過理事會、董事會等多邊治理機制參與決策。有關個人對亞投行的言論純屬譁眾取寵的炒作，是徹頭徹尾的謊言。亞投行已對此人言論作出回應，表示其對亞投行的公開評論和定性是毫無根據和令人失望的。

大陸外交部發言人汪文斌也在例行記者會上表示，亞投行成立7年多來，在各成員共同努力下，堅持國際性、規範性、高標準運營，在機構建設、戰略政策、投資業務等方面取得一系列重要成績，得到國際社會廣泛認可。中方作為亞洲行最大股東，將繼續同各方一道，堅持多邊主義，共同支持亞投行，辦好亞投行，為亞洲及全球基礎設施建設和可持續發展作出積極貢獻。