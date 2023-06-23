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中巴總理會面 夏立夫：巴反對任何遏制打壓中國的圖謀

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸國務院總理李強在巴黎會見巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫。 新華社
大陸國務院總理李強在巴黎會見巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫。 新華社

據大陸新華社報導，法國當地時間6月22日下午，大陸國務院總理李強藉訪法之便，在巴黎會見巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫。李強指出，今年是習近平主席提出共建「一帶一路」倡議10周年，也是中巴經濟走廊啟動10周年。中方願與巴方繼續加強共建「一帶一路」合作，共同抓好中巴經濟走廊重大項目建設，推動走廊高質量發展，更好助力兩國經濟社會發展。夏立夫則表示，巴方反對任何遏制打壓中國的圖謀。

報導說，李強表示，中國和巴基斯坦始終真誠相待、彼此信任、患難與共。中方將繼續堅定支持巴方維護國家主權、民族獨立和領土完整，支持巴方走適合本國國情的發展道路，支持巴方穩定、發展和繁榮。中方願與巴基斯坦一道，推動中巴全天候戰略合作夥伴關係繼續發展，推動構建新時代更加緊密的中巴命運共同體。

李強指出，今年是習近平主席提出共建一帶一路倡議10周年，也是中巴經濟走廊啟動10周年。中方願與巴方繼續加強共建一帶一路合作，共同抓好中巴經濟走廊重大項目建設，推動走廊高質量發展，更好助力兩國經濟社會發展。

他說，中方將一如既往支持巴方加快經濟發展，增強可持續發展能力。希望巴方堅決有效打擊國內各類恐怖組織，確保中國在巴機構和人員安全。雙方要共同維護國際公平正義，維護中巴兩國乃至廣大發展中國家共同利益。

而夏立夫則表示，巴中是全天候朋友和鐵桿兄弟，兩國友誼牢不可破。深化巴中友誼是巴朝野各界共識。巴方感謝中方為巴抗擊新冠疫情和發展經濟提供的有力支持。巴方恪守一個中國原則，堅定支持中方維護國家主權和領土完整，願同中方攜手推動巴中經濟走廊高質量發展，加強各領域互利合作。

他表示，巴方將盡最大努力保護在巴中國公民和機構安全。巴方反對任何遏制打壓中國的圖謀，將在多邊事務中同中方堅定相互支持。

一帶一路 李強

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