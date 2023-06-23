拜登指習獨裁 紐西蘭總理不同意

即將訪中的紐西蘭總理希金斯昨天表示，他不同意美國總統拜登說大陸國家主席習近平是「獨裁者」的相關言論。

希金斯定廿五日至卅日訪中，他將率領一個龐大的參訪團。訪問期間，他將會晤大陸國家主席習近平、國務院總理李強、全國人大委員長趙樂際等。

路透報導，對於拜登的言論，希金斯表示不認同，他並指，中國大陸政府的形式是該國人民的事情，如果他們想改變政府，也是他們自己的事。

據紐西蘭貿易發展局官方網站，與希金斯一同訪中的，有紐西蘭廿九位商業參訪團代表，涵蓋旅遊、教育等出口行業。紐西蘭貿易發展局中國區域總監懷特表示，已為參訪團成員安排一系列簡報，加強他們對大陸和經濟相關動態的了解，「參訪團的存在將提高紐西蘭在中國的形象。」

懷特認為，參訪團代表中的一些人，有機會與在中國現有合作夥伴聯繫，代表團不僅會讓參與的人受益，也將對紐西蘭在中國的品牌產生強烈的積極影響，在此活動的每一家紐西蘭公司都將從中受益。他說，所有在華的紐西蘭政府官員，都對即將到來的代表團感到興奮。

在此之前，大陸外交部廿日發布了巴貝多、蒙古、紐西蘭、越南四國總理將訪華的消息。

他們將出席廿七日至廿九日在天津舉辦的第十四屆夏季達沃斯論壇，論壇預計有來自九十多個國家和地區，約一千五百位公共與私營部門代表共同與會。