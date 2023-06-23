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中美現狀 閻學通：衝突大於合作

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

美國國務卿布林肯訪中結束，北京清華大學國際關係研究院院長閻學通表示，中美關係的現狀是衝突大於合作，雙方能進行的更多是消極合作。中美想要讓兩國關係穩定在一個不會繼續惡化的水準，需要對雙邊關係達成一個共同的定位。

京報網報導，閻學通廿一日表示，從布林肯這次訪問可以看出，中美雙方在防止戰爭、維護和平方面是有共識的。雙方在保持人員往來方面也存在共識；儘管有競爭、衝突和對抗，還是要加大派遣留學生等人員往來的力度。這與美蘇冷戰相互隔絕的狀態完全不同，他不認同中美已進入「新冷戰」。

閻學通並表示，中美關係的現狀是衝突大於合作，在衝突大於合作的情況下，雙方能進行的更多是消極合作，而非積極合作。什麼叫消極合作？就是雙方進行的合作是防止雙方衝突升級為戰爭，或者防止衝突變得更加嚴重。就像兩個拳擊運動員，在比賽中說好不能打後腦勺，不能肘擊。中美之間的積極合作在目前狀態下很難展開。

如何看待布林肯訪中關鍵，他認為在於期望值是什麼？「如果我們期待雙方能夠管控危機和衝突，防止衝突升級為戰爭，就會覺得訪問的作用是比較大的。如果期待這次訪問能讓中美恢復更多的積極合作，可能就無法滿足預期。」

當被問及布林肯在訪問中重申美方的一些承諾，美國的承諾這次靠得住嗎？閻學通說，美方做的是一個政策表態。大國之間的外交取決於實際的政策，而不是說辭。例如美國與台灣進行軍事合作，他們不說自己是支持「台獨」，要說是對台灣進行「安全保護」。觀察中美關係，還要從雙方具體的政策進行分析。

閻學通表示，現在美國認為中美關係的核心是競爭，中國認為中美關係的本質不是競爭，雙方對兩國關係的定性不同，就會出現預期不同帶來的誤解。中美需要進一步溝通和談判，達成共識。

布林肯 美國

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