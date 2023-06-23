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香港基本法23條 最遲明年立法

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

香港特首李家超廿一日說，香港「基本法」廿三條要儘快立法，他已要求香港保安局、律政司參考普通法國家如何針對罪行立法。「廿三條立法已經定了時間表，一定在我的任期內立，在今年或最遲明年一定要立法。」

中通社報導，李家超表示，「我希望廿三條的立法，是真正長治久安地管用，不只是回應責任的問題，還要達致目的和希望得到的效果。」他表示，自己是心急的人，但也要謹慎，這次立法，希望整個過程、方方面面都考慮周全，是一條成功的法律。

他說，經審視，發覺每個政府、地方、國家的國家安全法都很嚴格，「因為大家都知道對付的敵人是非常高超的高手」是國家級的。要小心國安風險在各領域醞釀，並指一些國家「想要香港不成功」，以達到政治目的，令中國受壓制。

李家超說，廿三條涵蓋七個罪行或活動，而「港版國安法」有四個罪類。「有些人說我們有兩個罪行重疊；即便不重疊，也是十一個。與外國針對維護國安的廣泛法律，我們是『小巫見大巫』。」

「香港基本法第廿三條」，是香港在基本法中一條規定香港應自行立法維護「中華人民共和國」國家安全的法律條文。其用意是以法律禁止任何有損國家主權、領土完整、統一及國家安全的行為。

香港特首 港版國安法 李家超

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