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外媒：武漢病毒所研究人員曾在新冠疫情初期染病

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武漢病毒研究所。路透
武漢病毒研究所。路透

此前，英國《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）6 月 11 日就曾報導，美國國務院調查人員發現，一份此前未公開的美國情報報告顯示，2019 年 11 月，從事冠狀病毒相關實驗的中國研究人員中，有人出現類似新冠病毒的症狀，「由於病情嚴重，以至於他們尋求送醫住院治療」。

上周，美國新聞媒體Public引述多位美國政府官員報導稱，染病的是武漢病毒研究所 (WIV) 的 三位科學家胡犇（Ben Hu）、朱燕（Yan Zhu）和於平（Yu Ping，音譯），他們在2019年秋季，出現了類似之後被定為新冠肺炎的症狀。當時他們正在進行有關蝙蝠體內冠狀病毒的研究。

這與《華爾街日報》從政府官員了解到的信息一致。美國官員稱這些研究人員的症狀「與新冠或一種季節性疾病一致」，不過其所患疾病的性質尚未得到最終確認。

報導還稱，胡犇曾與武漢病毒研究所所長石正麗有過密切合作。胡犇大部分研究側重於修改冠狀病毒，使其能與人類細胞結合。他還參與了美國政府資助的冠狀病毒研究項目。

高福：不排除任何可能

曾任美國衛生及公眾服務部(Health and Human Services Department)高級官員的Robert Kadlec對《華爾街日報》表示，這三名科學家所公布的、跟SARS有關的冠狀病毒實驗在不適當的低生物安全環境下進行，可能導致了實驗室感染。

報導舉例稱，三人中的於平有一篇論文「以及其他中國科學家發表的科學文章還表明，相當一部分冠狀病毒研究是在生物安全二級設施中進行的，這一標准低於世界各地（包括中國）通常用於高風險研究的生物安全三級或生物安全四級實驗室」。

新冠疫情爆發三年多以來，該病毒的起源仍然是一個備受爭論的話題，早已從一個科學問題衍生成為國際關系和政治議題。科學界由一開始基本支持病毒源於自然界、由動物宿主傳播給人類的觀點，到目前對「實驗室洩漏」假說持開放態度。

長期關注此事的美國各個情報部門對這一問題的評估也莫衷一是。中國政府始終否認這種疾病可能起源於武漢病毒所的任何「實驗室洩漏說」。按照中國官方的說法，首個新冠病毒確診病例是一名在2019年12月8日患病的男子。

不過，中國疾病預防控制中心前主任高福（退休後任中國國家自然科學基金委員會副主任）今年5月底接受BBC播客節目采訪時說：「你總是可以懷疑任何事情。這是科學。不要排除任何可能性。」

高福還透露，中國政府對武漢病毒研究所進行了某種正式調查，並暗示這或許說明，中國政府對實驗室洩漏推論的重視程度比其官方聲明所稱的要高。

《華爾街日報》報導稱，美國情報界正計劃根據總統拜登今年3月簽署生效的一項法律，推動最快在本周解密更多有關新冠溯源調查的信息。

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