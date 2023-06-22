先嗇宮與陸共祭伏羲…廟方稱無關統戰 陸委會要查：疑違反兩岸條例

新北市三重先嗇宮與大陸甘肅天水於22日同步舉行「海峽兩岸共祭中華人文始祖伏羲典禮」，兩地視訊互相播放慶典畫面，但因主辦機關包括甘肅省台辦，陸委會表示，本案疑涉及違反兩岸條例，將會同相關主管機關進行查處。

陸委會指出，依兩岸條例第33條之1規定，台灣人民、法人、團體或其他機構，非經主管機關許可，不得與中國大陸黨政軍為任何形式之合作行為。

陸委會說，本案因先嗇宮與中國大陸甘肅省政府台灣事務辦公室共同主辦典禮活動，疑涉及違反上開規定，本會將會同相關主管機關進行查處。

不過，「海峽兩岸共祭中華人文始祖伏羲典禮」已是第十年舉辦，今年則是先嗇宮合辦的第五年，三重先嗇宮董事長李乾龍今天受訪時質疑是有心人士操作，為什麼到選舉就有這樣狀況？他認為宗教是安定民心的力量，跟統戰沒有關係。

據中央社報導，新北市政府民政局長柯慶忠表示，此活動是先嗇宮與大陸廟宇進行宗教交流，透過視訊互相播放慶典畫面，祭祀過程中不會有對談，也不會簽任何協議或合作交流文件，民政局已提醒先嗇宮注意兩岸交流法規，避免觸法。

根據典禮邀請內容，「海峽兩岸共祭中華人文始祖伏羲典禮」主辦單位包括甘肅省公祭伏羲大典活動領導小組辦公室、甘肅省台辦、新北市三重區先嗇宮。