陸批美竄改「一中」 納台海和平解決

在美國國務卿布林肯結束訪陸行程後，大陸外交部美大司長楊濤突然出面指稱，美方將和平解決台灣問題作為「一中政策」核心內容，是竄改其政治承諾。北京涉台學者解讀，楊濤是要強調，統一的方式與一中無關。

布林肯日前到訪北京兩日，與大陸領導人習近平等人會見、會談，這是近五年來首次有美國國務卿到訪，受到外界高度關注。但大陸外交部官網昨日發出新聞稿，批評美方在布習會後關於美國一中政策的說法。

新聞稿指出，楊濤十九日晚間就布林肯訪華向中外媒體進行背景說明。楊濤強調，美國在一個中國問題上作出過明確承諾：承認世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。

他表示，這些承諾清清楚楚體現在中美三個聯合公報之中，也意味著美方承認台海真正的現狀，那就是世界上只有一個中國，兩岸同屬一個中國，美方叫「一中政策」。

楊濤說，美國的一中政策本來是「乾乾淨淨的」，只用了中美三個聯合公報作定語，但後來定語愈來愈多，先後加上了「台灣關係法」、「對台六項保證」，這些都是美方單方面「炮製」出來的，不是中美雙方共識，中方從一開始就堅決反對、不予承認。

他指出，美方現在還有一個動向，將和平解決台灣問題同一中政策相關聯，作為一中政策的核心內容。「這不是對美方對華政治承諾的重申和堅持，而是竄改」。

對於楊濤前述談話，北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣向本報分析，（美國的一中與大陸的一中）「兩者愈來愈遠」。李振廣解讀，「台海兩岸同屬一個中國，這是一中原則，跟統一方式沒有關係」，「不應該界定和平就是一個中國、以非和平方式就不是」。

至於楊濤這番話是否意味北京重申不放棄武力統一？李振廣認為，不承諾放棄使用武力主要是針對分裂，「沒必要過度衍生解讀」。

布林肯十九日離開大陸前，曾在北京記者會上強調美國一中政策包含「台灣關係法」、美中建交三公報、六項保證，美方不支持台獨、反對任何一方片面改變現狀，且仍期待和平解決兩岸分歧。他還說，保持現狀非常重要，如果台海發生危機，很可能會導致經濟危機，影響全世界。

李振廣認為，從大陸立場來看，「真正破壞現狀者就是美國和台灣，一個是外部勢力干涉、一個是美台勾連」。他認為，布林肯說要維持現狀，美國首先要回到「原汁原味」的一個中國原則的基礎上，如此「台海就會相對穩定一些」。