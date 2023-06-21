拜登再提無人飛艇事件 陸外交部批：荒謬、不負責任

美國國務卿布林肯剛完成訪中行程，並於19日與大陸國家主席習近平會談，此一會面還被外界認為是兩國關係趨緩的訊息。然而就在布習會後一日，美國總統拜登卻直言，習近平是「獨裁者」，並說最近大陸「氣球」（無人飛艇）在美國上空被吹偏航線，「他想必很尷尬」。對此，大陸外交部21日批，拜登此舉是歪曲事件，升級炒作。

就拜登再提無人飛艇一事，大陸外交部發言人毛寧21日表示，無人飛艇事件的是非曲直是非常清楚，完全是一宗由不可抗力導致的意外偶發事件。美國本應冷靜、理性、專業地處理，但是「美方歪曲事實、濫用武力、升級炒作，充分暴露了美方霸權霸凌的本性。」

毛寧還說，美方有關言論極其荒謬和不負責任，嚴重違反基本事實、外交禮儀和中國政治尊嚴，是公開的政治挑釁。

就在布林肯完成本次訪問大陸的行程，在19日與習近平會晤後，拜登於美國當地20日在加州一募款活動上再提「氣球事件」。他說到，美國2月初擊落大陸的「氣球」時，習近平因為不知道氣球在哪裡而憤怒，又形容「當他們（北京政府）不知道發生什麼事，這對『獨裁者』造成很大尷尬。」

拜登接著說，「氣球沒有前往預定的地方，而是偏離了航道，飛到不該飛的地方，『他（習近平）想必很尷尬』。」

儘管如此，拜登還是稱本次布林肯訪問大陸「做了很多」，「我們（美國）正走在正確的道路上」。

復旦大學國際問題研究院院長吳心伯指出，儘管接下來中美高層互動會增加，氣氛會有所改善，甚至有一些具體問題能得到解決，「但不要期待中美關係會有大的突破。」

他認為，主因是美國的對華認知和對華政策思路「沒有改變」，依然把大陸看作是美國的主要戰略競爭對手，依然以所謂「戰略競爭」，實際上以遏制打壓來對付大陸。