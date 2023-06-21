時力：台灣沒空間與中國談經濟合作 重啟服貿難有共識

有關民眾黨主席柯文哲主張重啟服貿，時代力量發言人余佳蒨今天表示，台灣社會沒有空間與中國談論經濟合作，對於重啟服貿難有共識，請各黨不要再噴政治口水，下個會期直接排審，用實際行動建立制度才是正道。

時代力量晚間發布新聞稿指出，今天是反服貿運動10周年，近來台灣民眾黨總統參選人柯文哲再度提出重啟服貿，引發爭議，從當前國際政經局勢及國人力求經濟自主的現況，如果拿來和當年相比，台灣社會沒有空間與中國談論經濟合作，對於重啟服貿難有共識。

余佳蒨指出，2013年兩岸依據「海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）」簽署的服務貿易協議，2014年時任國民黨立委張慶忠未經過實質審議，強行通過被質疑程序黑箱，引發太陽花學運，兩岸服貿協議就此擱置。

余佳蒨提到，民進黨立法院黨團總召柯建銘說，立法院已經完成「兩岸人民關係條例」修法增訂第5之3條條文，規定兩岸間如果簽訂協議，門檻必須比照修憲，然而陸委會在2019年修法時的說明，即重重打臉柯建銘。

余佳蒨表示，陸委會在書面報告中指出，「兩岸政治議題具有憲政及重大政治影響性，不同於經濟性、事務性、功能性的一般協議。未來立法通過後，兩岸洽簽政治議題協議，適用兩岸條例的處理程序，一般性協議則適用兩岸協議監督條例的處理程序。」

余佳蒨說，兩岸條例的修法是處理政治協議，而非貿易協定，貿易協定應該要回歸「兩岸協議監督條例」處理，建立制度仍然有必要，如果要防範行政權恣意簽訂經濟協定，國會就應該盡速通過「兩岸協議監督條例」。

余佳蒨表示，時代力量是第十屆立法院唯一提出「兩岸協議監督條例」的政黨，請朝野政黨不要再噴政治口水，直接在立法院的下個會期排審此案，用實際行動建立制度才是正道。