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時力：台灣沒空間與中國談經濟合作 重啟服貿難有共識

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
今天是反服貿運動10周年，時代力量發言人余佳蒨表示，台灣對於重啟服貿難有共識。本報系資料照
今天是反服貿運動10周年，時代力量發言人余佳蒨表示，台灣對於重啟服貿難有共識。本報系資料照

有關民眾黨主席柯文哲主張重啟服貿時代力量發言人余佳蒨今天表示，台灣社會沒有空間與中國談論經濟合作，對於重啟服貿難有共識，請各黨不要再噴政治口水，下個會期直接排審，用實際行動建立制度才是正道。

時代力量晚間發布新聞稿指出，今天是反服貿運動10周年，近來台灣民眾黨總統參選人柯文哲再度提出重啟服貿，引發爭議，從當前國際政經局勢及國人力求經濟自主的現況，如果拿來和當年相比，台灣社會沒有空間與中國談論經濟合作，對於重啟服貿難有共識。

余佳蒨指出，2013年兩岸依據「海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）」簽署的服務貿易協議，2014年時任國民黨立委張慶忠未經過實質審議，強行通過被質疑程序黑箱，引發太陽花學運，兩岸服貿協議就此擱置。

余佳蒨提到，民進黨立法院黨團總召柯建銘說，立法院已經完成「兩岸人民關係條例」修法增訂第5之3條條文，規定兩岸間如果簽訂協議，門檻必須比照修憲，然而陸委會在2019年修法時的說明，即重重打臉柯建銘。

余佳蒨表示，陸委會在書面報告中指出，「兩岸政治議題具有憲政及重大政治影響性，不同於經濟性、事務性、功能性的一般協議。未來立法通過後，兩岸洽簽政治議題協議，適用兩岸條例的處理程序，一般性協議則適用兩岸協議監督條例的處理程序。」

余佳蒨說，兩岸條例的修法是處理政治協議，而非貿易協定，貿易協定應該要回歸「兩岸協議監督條例」處理，建立制度仍然有必要，如果要防範行政權恣意簽訂經濟協定，國會就應該盡速通過「兩岸協議監督條例」。

余佳蒨表示，時代力量是第十屆立法院唯一提出「兩岸協議監督條例」的政黨，請朝野政黨不要再噴政治口水，直接在立法院的下個會期排審此案，用實際行動建立制度才是正道。

服貿 時代力量

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