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談烏克蘭問題 陸美大司長：對中國非法單邊制裁須停止

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中國外交部北美大洋洲司司長楊濤(中)。圖為他18日在北京首都機場為訪中的美國務卿布林肯接機。（路透）
中國外交部北美大洋洲司司長楊濤(中)。圖為他18日在北京首都機場為訪中的美國務卿布林肯接機。（路透）

據央視客戶端披露的內容，在美國布林肯訪中第二天即19日晚間，大陸外交部北美大洋洲司長楊濤對媒體吹風時，談及烏克蘭問題表示，中方支持一切有利於停火止戰和勸和促談的努力，將繼續秉持客觀公正立場，以自己的方式勸和促談，不會做拉偏架、火上澆油的事情，更不會趁機謀利。任何國家都不能強迫中方選邊站隊，更不得歪曲抹黑中方立場，對中國企業和個人的非法單邊制裁也要停止。

他說，中國的立場十分明確，也一以貫之，那就是習近平主席提出的「四個應該」、「四個共同」和「三點思考」。這些是中方在處理烏克蘭危機問題上的基本遵循，核心思想就是勸和促談、政治解決。

他表示，如果真要中方選邊，中方選擇和平、勸和促談、政治解決一邊。一些國家要求中國不要向俄羅斯提供武器，到底是誰在向衝突方提供武器，全世界看得清清楚楚，我們敦促有關國家停止拱火澆油，停止抹黑污衊中國。

談到涉疆、涉藏、涉港問題，他說，涉疆、涉藏、涉港問題不是什麼人權、宗教、民族問題，而是涉及中國的主權和領土完整、中國的國家安全的重大問題，關係中國核心利益，不容外部干涉。

而在回答有關民主和人權問題時，楊濤也表示，民主和人權是全人類的共同追求。我們對中國的全過程人民民主和中國的人權事業進步充滿信心，同時主張各國都有權走符合本國國情的民主、人權道路。各國對民主和人權有不同的實踐，可以相互交流借鑒、共同提高，但不能對別國指手畫腳，甚至借民主和人權干涉中國內政。

談及美國在華企業時，他說，美國在華有7萬多家企業。據美中貿委會統計，近90%是盈利的，大多數想繼續留在中國發展。中國開放的大門只會越開越大，我們將進一步打造市場化、法治化、國際化的營商環境。但同時，不管是中國企業還是外國企業，在中國經營都要依法經營。

人權 美國 烏克蘭

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